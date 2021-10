Polícia Municipal realiza ação social para crianças do Projeto Arco-íris e da Casa da Criança

A Polícia Municipal realizou uma ação social para as crianças do Projeto Arco-íris e da Casa da Criança. As crianças fizeram um passeio percorrendo toda a cidade com o ‘Trenzinho da Alegria’, cedido gentilmente pelo proprietário Sr. Tadeu e receberam pipoca, pirulito e sorvete de contribuição de comerciantes locais.No total, 32 crianças participaram deste projeto social, que teve como objetivo levar alegria e entretenimento aos pequenos. Um simples gesto que fez toda a diferença nas vidas dessas crianças.