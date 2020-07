Polícia prende indivíduo em flagrante por crime de estupro em Jaguariúna

Um indivíduo foi preso em flagrante na noite desta terça-feira, dia 28, por crime de estupro na cidade de Jaguariúna. Segundo as informações ele foi flagrado pela câmera de segurança de uma empresa no bairro Cruzeiro do Sul enquanto cometia o crime contra a vítima.

Ao perceber que foi visto no ato criminoso, o indivíduo tentou fugir a pé, mas foi detido pela Polícia com a ajuda de pedestres. Uma ambulância socorreu a vítima que estava desacordada.