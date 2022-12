Polícia detém indivíduo envolvido em tráfico de drogas no Jardim Andrade

A Polícia estava investigando o infrator da lei por meio de informações do Setor de Investigações Gerais e nesta manhã, as equipes policiais do SIG de Pedreira em patrulhamento, pelo Bairro do Jardim Andrade, detiveram o rapaz em flagrante com grande quantidade de drogas.

Com ele, os policiais encontraram 213 porções de variadas drogas e a quantia de R$184,00 em dinheiro, a Polícia acredita que os valores podem ser oriundos das vendas dos entorpecentes.