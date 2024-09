Polícia realiza apreensão de drogas em Santo Antônio de Posse

Na noite de 31 de agosto, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pela Rua Girolamo Romio, em Santo Antônio de Posse, quando avistou um indivíduo em atitude suspeita próximo a uma residência. Ao tentar abordá-lo, o suspeito fugiu para dentro da casa e trancou o portão. Os policiais ordenaram que ele abrisse o portão e saísse, mas não obtiveram resposta.

Diante da situação, um dos policiais subiu no muro da residência e conseguiu visualizar uma mesa com diversos eppendorfs e invólucros de drogas. No local, estavam presentes três indivíduos, que imediatamente tentaram fugir. Os policiais deram ordem de parada, mas os suspeitos não obedeceram. Um policial decidiu então pular o muro e conseguiu capturar dois dos indivíduos enquanto tentavam escapar pelos fundos da casa. O terceiro suspeito conseguiu fugir.

Na mesa, foram encontrados 596 eppendorfs de cocaína, 64 pedras de crack, 24 porções de maconha, além de 3 celulares, um caderno com anotações do tráfico e R$ 3.621,00 em dinheiro. Os dois suspeitos capturados receberam voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Os suspeitos, juntamente com os materiais apreendidos, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária de Jaguariúna. O delegado de plantão, após ser informado sobre os acontecimentos, ratificou a prisão dos indivíduos, que agora estão à disposição da Justiça.