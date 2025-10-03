Polícia Rodoviária captura procurado pela Justiça em Paulínia

Homem foi localizado durante fiscalização na Rodovia Zeferino Vaz e encaminhado ao Distrito Policial

Na manhã da última sexta-feira (3), por volta das 11h30, policiais do 1º Pelotão da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária capturaram um homem procurado pela Justiça. A abordagem aconteceu na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), km 132+300, sentido Norte, no município de Paulínia.

A equipe realizava fiscalização de rotina para liberação de Auto de Recolha de Documento (ARD) na Base Operacional, quando, ao consultar os dados do condutor abordado, constatou que havia um mandado de prisão em aberto em seu nome.

Diante da confirmação, o homem foi detido e encaminhado ao Distrito Policial de Paulínia, onde permaneceu à disposição da Justiça. A ação reforça o trabalho das forças de segurança na fiscalização de rodovias e no cumprimento de ordens judiciais.