Polícia Rodoviária e Territorial apreendem caminhão adulterado com quadriciclos roubados em Itapira

A ação conjunta ocorreu na manhã de terça-feira, dia 28, e resultou na recuperação de seis quadriciclos avaliados em mais de R$ 350 mil

Na manhã desta terça-feira, 28 de abril, por volta das 10h30, equipes do Policiamento Rodoviário e do Policiamento Territorial atuaram em conjunto em uma ocorrência que resultou na apreensão de um veículo adulterado e na recuperação de seis quadriciclos roubados na noite anterior, em uma fazenda no município de Analândia.

A ação teve início durante a Operação Ultrapassagem, quando policiais rodoviários foram acionados para averiguar um caminhão com suspeita de adulteração. O veículo foi localizado no bairro Istor Luppi, em Itapira, e estava carregado com os quadriciclos subtraídos.

Durante a vistoria, os policiais constataram diversas irregularidades, como ausência de marcação de chassi, motor sem numeração aparente, falta de identificação nos vidros e modificação estrutural da carroceria, adaptada para o modelo baú.

Diante das evidências, o delegado de plantão da Polícia Civil determinou a apreensão do caminhão para perícia técnica. Os seis quadriciclos, avaliados em mais de R$ 350 mil, foram devolvidos ao proprietário, que compareceu ao local.

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