Polícia Rodoviária flagra motoristas de ônibus sob efeito de álcool durante eventos na região de Campinas

Veículos de transporte coletivo com passageiros foram retirados de circulação em Valinhos e Campinas durante operações noturnas

O Policiamento Rodoviário retirou de circulação dois veículos de transporte coletivo cujos motoristas estavam sob influência de álcool durante eventos realizados na região de Campinas, na noite de sexta-feira, 13 de março, e na madrugada de sábado, 14 de março.

As ocorrências foram registradas durante ações do 1º Pelotão da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária nas proximidades de grandes eventos noturnos realizados em Valinhos e Campinas.

Na Rodovia Dom Pedro I, na altura do km 118 da pista Norte, em Valinhos, nas proximidades do evento Laroc, os policiais abordaram um micro-ônibus durante a Operação Direção Segura. O teste do etilômetro confirmou que o motorista dirigia sob efeito de álcool, colocando em risco a segurança dos 15 passageiros que estavam no veículo.

Já na madrugada de sábado, por volta das 4h20, outra equipe realizou abordagem na SPA 122/065, em Campinas, nas proximidades da Fazenda Santa Margarida. No local, um ônibus que transportava 48 passageiros também foi retirado de circulação após a confirmação de que o condutor estava sob influência de álcool.

Segundo a Polícia Rodoviária, a ação evitou riscos à segurança dos passageiros e preveniu possíveis acidentes nas rodovias da região.

A atuação das equipes reforça o trabalho de fiscalização e prevenção realizado nas estradas, especialmente em períodos de grande circulação após eventos noturnos.

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