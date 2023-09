Polícia Rodoviária inicia Operação Rodeio de Jaguariúna 2023 para garantir segurança viária durante a festa

Na noite de ontem (22), iniciou a Operação Rodeio de Jaguariúna 2023, uma iniciativa da Polícia Rodoviária do 4º Batalhão que visa garantir as melhores condições de segurança pública e viária durante o evento de rodeio da cidade. Com o aumento significativo do fluxo de veículos e pessoas nas proximidades da festa, esta operação se torna fundamental para garantir a tranquilidade dos participantes e dos demais usuários das rodovias da região.

Para atingir esse objetivo, a operação contará com um reforço específico no policial específico, que estará presente durante todos os dias do evento. A atuação se concentrará principalmente na Rodovia Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), bem como nas rodovias adjacentes (SP-095) e nos acessos de entrada e saída do município de Jaguariúna.

Um dos focos principais da Operação Rodeio de Jaguariúna será a fiscalização dos motoristas quanto à ingestão de bebidas alcoólicas, com a implementação da Operação Direção Segura. Esta ação visa reduzir os riscos de acidentes e preservar vidas, conscientizando os motoristas sobre os perigos da combinação de álcool e direção.

Além disso, como parte das medidas preventivas educativas, foi disponibilizado um estande do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária dentro do recinto da festa. Neste espaço, serão realizados pré-testes de alcoolemia, visando alertar os motoristas sobre os riscos da condução sob efeito do álcool antes de assumirem a direção de seus veículos ao deixarem o evento. Essa iniciativa de busca não apenas punir os infratores, mas também educar a população sobre a importância da responsabilidade ao volante.

O planejamento da Operação Rodeio de Jaguariúna abrange todo o período do evento, com a execução de ações tanto na entrada quanto na saída dos frequentadores. A intenção é garantir que todos possam desfrutar da festa com segurança e retornar para suas casas em paz.

Com esta operação em vigor, a Polícia Rodoviária reforça seu compromisso com a segurança viária e a prevenção de acidentes, contribuindo para a preservação de vidas e a tranquilidade de todos os participantes do Rodeio de Jaguariúna 2023.