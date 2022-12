Policiais penais vivem epidemia de doenças psiquiátricas

Raio X

O Fórum Penitenciário Permanente, grupo formado por SIFUSPESP, SINDCOP e SINDASP, organiza um seminário no dia 08 de dezembro, da ALESP, para apresentar a autoridades e entidades um raio x completo do sistema penitenciário paulista. Integrantes do grupo de transição também foram convidados para o evento, que vai elaborar um documento a ser entregue aos representantes do governador eleito Tarcísio de Freitas. “Ninguém entende mais da realidade do sistema que nós, policiais penais, que lidamos com todas as dificuldades no nosso dia a dia. Por isso convidamos representantes do Governo de Transição para o seminário. Queremos contribuir com a construção da nova polícia penitenciária do governo”, encerra Jabá.

SERVIÇO

Seminário Raio X do Sistema Prisional Paulista

Quando: 8 de dezembro

Horário: 10h e as 16h

Local: Auditório Franco Montoro, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp)