Policiamento Rodoviário prende homem por furto e importunação sexual em Paulínia

Suspeito foi detido na manhã de domingo na Rodovia Professor Zeferino Vaz; jaqueta e celular furtados foram recuperados

O Policiamento Rodoviário prendeu um homem pelos crimes de furto e importunação sexual na manhã deste domingo (24), em Paulínia. A ocorrência foi registrada por volta das 10h, na Rodovia Professor Zeferino Vaz, a SP-332.

Segundo a corporação, a equipe recebeu informações do Centro de Controle Operacional da Concessionária Rota das Bandeiras sobre um indivíduo que, dois dias antes, teria furtado a jaqueta de um colaborador. No dia seguinte, o mesmo suspeito teria invadido a administração do pedágio e subtraído um aparelho celular.

Na manhã de domingo, o homem foi novamente avistado no local, o que motivou o acionamento de uma viatura do Policiamento Rodoviário. Durante a abordagem, os policiais localizaram com ele a jaqueta e o celular apontados como produtos dos furtos.

O suspeito foi conduzido ao Distrito Policial. No local, as vítimas, funcionárias da concessionária, reconheceram formalmente os objetos recuperados.

Ainda de acordo com a ocorrência, a concessionária apresentou imagens do circuito de segurança registradas no dia anterior, nas quais o homem aparece cometendo ato de importunação sexual contra funcionárias.

Diante dos elementos apresentados, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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