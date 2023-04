POLÍCIAS DE JAGUARIÚNA ENCONTRAM CANIVETE NA MOCHILA DE ALUNA DENTRO DA SALA DE AULA APÓS DENÚNCIAS

Reportagem: Susi Baião

Foto: Susi Baião

A Polícia Militar (PM) encontrou um canivete na mochila de uma adolescente de 17 anos em uma escola estadual de Jaguariúna, no bairro Mauá, na tarde desta quinta-feira (6).

O caso foi registrado por volta das 14h53, quando a Polícia Militar e Polícia Civil receberam uma denúncia do disque denúncia onde diziam que alunos da escola Anna Calvo de Godoi estavam com armas brancas e símbolos de suástica (símbolo pelo qual o nazismo ficou conhecido)em suas mochilas.

Policiais militares, Sd. Juliana, Sd Prange, sd Zorzetto, cabo Baraldi , juntamente com o chefe do setor de investigação da polícia civil de Jaguariúna, Alexandre Picale se dirigiram até o local dos fatos. Na escola, em contato com o diretor, o mesmo informou que não havia solicitado a viatura e que tudo estava tranquilo.

Assim que foi informado sobre o teor da denúncia, juntamente com outras professoras, o diretor autorizou a vistoria nas salas de aula e nas mochilas dos alunos. Durante a revista, na sala do 1º ano de ensino médio, a polícia encontrou um canivete modelo ( butterfly) dentro da mochila de uma aluna.

Questionada sobre o canivete, a adolescente relatou que era de um amigo e que estava guardando para ele.

O pai da jovem foi acionado e o mesmo acompanhou a filha até a delegacia para esclarecimentos. O canivete foi apreendido e o caso registrado como ato infracional. Sobre a denúncia feita na polícia civil e