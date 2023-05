Polo Astronômico de Amparo oferece curso ‘Tópicos de Astronomia’ no dia 27 de maio

Interessados podem se inscrever pelo site oficial do complexo ou pelo WhatsApp; atividade é voltada para pessoas a partir de 13 anos de idade, tem 50 vagas disponíveis e acontece no sábado (27), das 9h às 18h

O Polo Astronômico de Amparo-SP está com inscrições abertas para o curso de difusão científica “Tópicos de Astronomia”. As sulas teóricas e práticas ocorrem no dia 27 de maio (sábado), das 9h às 18h, na sede do complexo, na cidade do interior paulista.

O curso é voltado para pessoas a partir de 13 anos de idade. Ao todo são oferecidas 50 vagas e o investimento é de R$ 190 (valor único). A inscrição pode ser feita por meio do site oficial do Polo Astronômico de Amparo (www.poloastronomicoamparo.com.br) ou pelo telefone (19) 9.9295-9586 (WhatsApp).

As aulas serão ministradas pelo professor doutor Orlando Rodrigues Ferreira, astrônomo e pesquisador em Educação Científica. Ele é doutor em Ciências e Matemática, mestre em ensino de Ciências, pós-graduado em Astronomia, licenciado em Filosofia e pesquisador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e pesquisas em Ciência, Tecnologia e Sociedade (NIEPCTS), da Universidade Cruzeiro do Sul.

Doutor Orlando Rodrigues Ferreira é ainda sócio profissional da Sociedade Brasileira de História e Ciências (SBHC), sócio efetivo da Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) e da Sociedade Brasileira de Astrobiologia (SBAstrobio).

SOBRE O PROGRAMA DO CURSO

O conteúdo do curso “Tópicos de Astronomia” aborda temas como asterismos e constelações, sistema solar, fases da Lua, sistemas de coordenadas, movimentos da Terra e eclipses. As aulas práticas serão desenvolvidas no Planetário.

A programação ainda conta com atividades práticas no Observatório do complexo. Todos os participantes receberão o certificado de conclusão do curso.

POLO ASTRONÔMICO EM AMPARO: É FÁCIL DE CHEGAR

O Polo Astronômico de Amparo, construído em uma área de 60 mil metros quadrados, às margens da Serra da Mantiqueira, foi inaugurado em setembro de 2015 em um espaço privilegiado a cerca de 1.000 metros de altitude.

O complexo fica a 15 minutos do perímetro urbano de Amparo, com acesso pelo km 29 da Rodovia Benevenuto Moretto (SP-095), que liga Amparo a Bragança Paulista, bairro do Sertãozinho.

Serviço

Curso de difusão científica “Tópicos de Astronomia”

Aulas teóricas e práticas: Professor doutor Orlando Rodrigues Ferreira

Local – Polo Astronômico de Amparo

Endereço – Rodovia Benevenuto Moretto (SP-095), Amparo-Bragança Paulista, Km 29, bairro do Sertãozinho, Amparo-SP

Data – 27 de maio, sábado

Horário – 9h às 18h

Vagas – 50

Idade recomendada – A partir de 13 anos

Investimento – R$ 190

Informações e inscrições – www.poloastronomicoamparo.com.br e (19) 9.9295-9586 (WhatsApp)