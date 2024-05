Polo Astronômico promove noite especial de sarau com astronomia e cultura em Amparo-SP

Evento acontece no próximo sábado (18), a partir das 18h30, com quase cinco horas de programação; observação do céu, sessões no planetário digital, música e poesia estão entre os destaques da programação

O I Sarau Astronômico e Cultural é atração no Polo Astronômico, em Amparo-SP, no próximo sábado (18), com programação a partir das 18h30. Os ingressos para a noite especial custam R$ 70 (30% de desconto) e R$ 50 (meia) e podem ser comprados exclusivamente no site www.poloastronomicoamparo.com.br ou pelo telefone (19) 9.9295-95 86 (WhatsApp).

O evento tem o objetivo de promover a reflexão sobre o universo e a existência humana através da experiência de observar e ouvir. Além das sessões no planetário digital e observação do céu por meio dos telescópios instalados no complexo, o público tem a chance de acompanhar, das 20h30 às 21h30, as apresentações de músicos, atores, escritores e entusiastas das mais diferentes frentes da arte.

Os visitantes poderão permanecer no complexo durante toda a programação do I Sarau Astronômico e Cultural, prevista para terminar por volta da meia-noite. O evento será limitado a 220 pessoas. Os portões do Polo Astronômico serão abertos às 17h30.

EXPERIÊNCIA INCRÍVEL

Quem é apaixonado pelos mistérios do universo tem a chance de enriquecer o conhecimento em uma noite de aprendizado e observação. No sábado (18), os telescópios estarão voltados para a Lua e estrelas do céu profundo, das 18h30 às 20h30 e das 21h30 às 23h30. Além disso, a programação da noite especial de sarau traz cinco sessões no planetário digital: às 19h, 20h, 21h, 22h e 23h.

O Polo Astronômico de Amparo conta com equipamentos modernos que permitem aos visitantes a observação ampla e clara dos objetos celestes, aglomerações de estrelas, planetas, e da Lua, satélite natural da Terra. Destaque para o telescópio refletor de 650mm de abertura, considerado o maior em operação no Estado de São Paulo e do Brasil aberto para a visitação pública.

Para a temporada 2024, o complexo colocou em operação novos telescópios refletores e refratores para a observação dos astros, o que permite aos visitantes uma experiência mais completa.

Além disso, o espaço conta com um moderno planetário digital montado em ampla sala de projeções com domo de oito metros. O local é utilizado para simulações do céu estrelado e projeções hemisféricas com grau elevado de imersão.

UMA HORA DE ARTE

Como parte do I Sarau Astronômico e Cultural, no Polo Astronômico de Amparo, a noite reserva uma hora de música e leitura com temas ligados à astronomia. As apresentações acontecem em um intervalo de uma hora, das 20h30 às 21h30.

A programação cultural traz como destaques a presença dos cantores Pedro Bernardo e Tiago, que interpretam “Céu de Santo Amaro” (Flávio Venturini) e “Space Oddity” (David Bowie), e Rafael Mendes e Pedro Teixeira, com os sucessos “Tendo a Lua” (Paralamas do Sucesso) e “Estrela” (Gilberto Gil).

A escritora e atriz Thaís Falleiros faz a mediação da leitura “A Guerreira e os Xovens – uma árdua missão”. Tadeu de Campos Nóbrega mostra “Via Láctea XIII”, de Olavo Bilac. Marcos Mendes apresenta “A Vida de Galileu”, de Bertold Brecht, enquanto Samara Rodrigues interpreta “Eram os Poetas Astronautas”, de Sérgio Vaz.

O sarau ainda tem como atrações Juan Carvalho e Tiago Villas Boas, do coletivo artístico “PoeDimas”, o professor Fernando Pagan com “O Homem; As Viagens”, de Carlos Drummond de Andrade, e Júlio Barassa que interpreta o livro “Sobre Verdade e Mentira no sentido Extra-Moral”, de Friedrich Nietzsche.

JANTAR COM AS ESTRELAS

Com programação de quase cinco horas, o Polo Astronômico de Amparo abre as portas do restaurante “Galileu” para um jantar especial e opcional. O menu será servido das 19h30 às 22h30. A adesão custa R$ 80 por pessoa, com bebidas pagas à parte.

POLO ASTRONÔMICO EM AMPARO-SP

O Polo Astronômico, construído em 60 mil metros quadrados, próximo à Serra da Mantiqueira, em Amparo-SP, foi inaugurado em setembro de 2015 em uma área privilegiada a cerca de 1.000 metros de altitude.

O complexo está localizado a 15 minutos do perímetro urbano de Amparo, com acesso pelo km 29 da Rodovia Benevenuto Moretto (SP-095), que liga Amparo a Bragança Paulista, bairro do Sertãozinho. O local conta com estacionamento.

Serviço

I Sarau Astronômico e Cultural no Polo Astronômico de Amparo-SP

Endereço – Rodovia Benevenuto Moretto (SP-095), Amparo-Bragança Paulista, Km 29, Bairro do Sertãozinho Amparo-SP

Dia – 18 de maio, sábado

Horário – A partir das 18h30

Abertura dos portões – 17h30

Entrada – R$ 70 (com 30% de desconto) e R$ 50 (meia)

Capacidade do evento – 220 pessoas

Horário máximo para entrada – 22h

Jantar opcional – R$ 80 (bebidas pagas à parte)

Horário – 19h30 às 22h30

Compra de ingressos – www.poloastronomicoamparo.com.br e WhatsApp – (19) 9.9295-9586

Informações – www.poloastronomicoamparo.com.br

Telefone – (19) 3326-8264

WhatsApp – (19) 9.9295-9586

PROGRAMAÇÃO

Observação do céu por telescópios

Horário – 18h30 às 20h30 e das 21h30 às 23h30

Sessões no Planetário Digital

Horário – 19h, 20h, 21h, 22h e 23h

Sarau Cultural

Horário – 20h30 às 21h30

Atrações

– Música – Pedro Bernardo e Tiago – “Céu de Santo Amaro” (Flávio Venturini) e “Space Oddity” (David Bowie)

– Mediação da leitura – Thais Falleiros – “A Guerreira e os Xovens – uma árdua missão”

– Tadeu de Campos Nóbrega – “Via Láctea XIII” (Olavo Bilac)

– Música – Rafael Mendes e Pedro Teixeira – “Tendo a Lua” (Paralamas do Sucesso) e “Estrela” (Gilberto Gil)

– Marcos Mendes – “A Vida de Galileu” (Bertold Brecht)

– Samara Rodrigues – “Eram os Poetas Astronautas” (Sérgio Vaz)

– Juan Carvalho e Tiago Villas Boas – Coletivo artístico “PoeDimas”

– Fernando Pagan – “O Homem; As Viagens” (Carlos Drummond de Andrade)

– Júlio Barassa – “Sobre Verdade e Mentira no sentido Extra-Moral” (Friedrich Nietzsche)