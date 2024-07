Polo cervejeiro lança cerveja em homenagem aos 250 anos de Campinas

Bebida, com edição limitada, será lançada durante o Chefs Campinas, no dia 14.

Programação também terá show do Chitãozinho e Xororó

Foram produzidas 500 latas da bebida

Campinas ganhou mais um presente pelos seus 250 anos. O Polo Cervejeiro da Região Metropolitana da Campinas (RMC) vai lançar, durante o Chefs Campinas, no dia 14 de julho, a “Cerveja 250” que faz alusão ao aniversário da cidade. Foram produzidos mil litros para barris de chopp e 500 latas personalizadas da cerveja

“Ficamos muito felizes com mais este presente para a nossa cidade. Ter uma cerveja produzida especialmente para Campinas é, sem dúvidas, algo muito especial”, disse a secretaria de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli.

A bebida, segundo os produtores, tem um sabor suave, de amargor moderado e uma coloração âmbar.

“A ideia da produção dessa cerveja surgiu no ano passado e é um presente para Campinas. A bebida está sendo fabricada com lúpulo 100% nacional e envasada em uma lata que faz alusão aos 250 anos e que pode ser guardada como lembrança. Esperamos que todos gostem”, disse Vinicius Colcioppo, secretário executivo do Polo Cervejeiro.

O Polo Cervejeiro da Região Metropolitana de Campinas, composto por 27 cervejarias, foi criado em 2017 com o objetivo de buscar cada vez mais representatividade no mercado cervejeiro, disseminando a cultura artesanal e oferecendo acesso a variados estilos de cervejas.

Programação dos 250 anos

A Prefeitura programou uma série de atividades em comemoração aos 250 anos de Campinas.

A exposição “Histórias da Cidade no Acervo do Arquivo Municipal de Campinas” começa no dia 11 de julho, quinta-feira, às 10h, no saguão do Paço Municipal. Na mesma data, no Salão Vermelho, ocorre o lançamento do livro de mesmo nome com artigos de pesquisadores que utilizaram o Arquivo para suas pesquisas.

Abrindo a programação do dia 14, às 7h, acontece a 7ª Maratona de Campinas vai levar 2,5 mil inscritos, sendo 230 maratonistas para as ruas da cidade. A largada para todas as modalidades será às 7h, na Av. Norte-Sul (em frente a Alpini Veículos).

Na sequência, a partir das 10h, o encontro é na Praça Carlos Gomes, com mais uma edição do Chefs Campinas. A expectativa para este ano é da participação de cerca de 15 mil pessoas.

Para fechar o dia da aniversariante, a Arautos da Paz receberá um show com a Orquestra Sinfônica Municipal e a dupla Chitãozinho e Xororó, a partir das 18h. O evento está sendo patrocinado pela Patriani, Covabra, Artesano Urbanismo e Royal Palm Plaza Resort Campinas.

Banda Sinfônica do Exército

Outro presente para Campinas será a apresentação na Banda Sinfônica do Exército, no dia 27 de julho, a partir das 20h, na Escola de Cadetes.