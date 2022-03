Polo de Holambra da Univesp abre inscrições para vestibular na próxima terça-feira

O polo de Holambra da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, abre inscrições na próxima terça-feira, dia 22 de março, para o vestibular dos cursos gratuitos de Letras, Pedagogia, Matemática, Engenharia da Computação, Ciência de Dados, Tecnologia da Informação, Engenharia de Produção e os novos de Administração e de Tecnologia em Processos Gerenciais. Os interessados devem acessar o site http://vestibular.univesp.br até 25 de abril. A taxa é de R$ 45,00.

A cidade terá este ano um total de 30 vagas. Os cursos são gratuitos, de ensino à distância e com encontros presenciais. As provas serão realizadas no dia 22 de maio, às 10h. As aulas terão início em 8 de agosto.

“Sabemos que a formação faz muita diferença no momento da contração e permite melhores oportunidades no mercado de trabalho”, disse o prefeito de Holambra, Fernando Capato. “Esta é uma excelente oportunidade de ter acesso ao ensino superior gratuitamente, com qualidade e bem pertinho de casa”.

O polo da Univesp em Holambra foi inaugurado em 2018 e está localizado nas dependências da Escola Municipal Parque dos Ipês. Ele conta com salas de aula, de orientação ao estudante e tutoria, além de informática com acesso à internet. Atualmente, 68 alunos estão matriculados em 6 cursos de graduação.

Redução ou isenção da taxa de inscrição

Do dia 22 até 23h59 do dia 25 de março, pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) poderão solicitar isenção da taxa de inscrição. No mesmo período também poderá ser concedida a redução de 50% do valor da taxa de inscrição, em conformidade com a Lei Estadual nº 12.782, de 20 de dezembro de 2007, aos candidatos que preencham cumulativamente os seguintes requisitos: estejam regularmente matriculados no ensino médio ou equivalente, no 3º semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em curso pré-vestibular ou em curso de graduação ou pós-graduação e que recebem remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou estejam desempregados.

Os benefícios são concedidos no site do vestibular. No momento da inscrição, basta clicar em “redução de taxa” ou “isenção”. Dúvidas podem ser esclarecidas por meio do site www.vunesp.com.br/faleConosco ou pelo Disque Vunesp, no número (11) 3874-6300, em dias úteis, das 8h às 18h