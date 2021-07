PONTO DE APOIO DO RECADASTRAMENTO DO CARTÃO CIDADÃO TEM 1 º DIA DE MOVIMENTO NO BOULEVARD DO CENTRO CULTURAL

O ponto de apoio no atendimento ao recadastramento do Cartão Cidadão, instalado no Boulevard do Centro Cultural de Jaguariúna, atendeu cerca de 70 pessoas no primeiro dia de funcionamento, nesta segunda-feira, dia 5 de julho. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h, e tem objetivo de ajudar as pessoas que têm dificuldade para efetuar o recadastro pela internet.

O recadastramento do Cartão Cidadão começou no último dia 1º de junho e é obrigatório para todos os usuários que fizeram o cartão até o último dia 19 de maio. Segundo a Secretaria de Governo da Prefeitura de Jaguariúna, cerca de 12 mil pessoas já haviam feito o procedimento, que vai até o próximo dia 30 de setembro. Quem não fizer a atualização cadastral terá o cartão cancelado ao final do período de recadastramento.

Todo o processo é feito online, via aplicativo ou site. O Atende Fácil, nesse período, realizará apenas os cadastros dos novos moradores. O aplicativo está disponível nas lojas Apple e Android, gratuitamente, com o nome “Jaguariúna – Recadastro online”. No site da Prefeitura (www.jaguariuna.sp.gov.br) também está disponível o link para o recadastro online.

Em caso de dúvidas ou para obter mais informações, o cidadão também tem à disposição os atendentes do recadastramento do Cartão Cidadão pelos telefones (19) 4042-8277 e WhatsApp (19) 98363-3471.