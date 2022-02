População pode participar de campanha online para adoção de animais

Ação, em parceria com a ONG LatiCão, divulga, através das redes sociais, os animais à disposição para adoção

Desde terça-feira (15), o feed do Parque D. Pedro Shopping nas redes sociais (@parquedpedro) será tomado pela fofura de diversos cães disponíveis para adoção. Em parceria com a ONG LatiCão, o shopping, administrado pela Aliansce Sonae, promove a campanha Pet no Parque #EstáOn, utilizando seu perfil na rede social para divulgar animais que estão à disposição para adoção.

Para participar é muito fácil: basta acompanhar as publicações e ficar de olho nos animais que estão à espera de um novo lar. Ao se interessar por algum deles, basta preencher um formulário que está disponível no site do shopping. No ato da adoção, a ONG avaliará a compatibilidade entre o adotante e o pet. Além disso, o adotante deve doar um pacote de 5kg de ração que será destinado a ONG, como uma forma de ajuda. Todos os animais já estão castrados, vacinados, vermifugados e medicados contra pulga e carrapato.

“Este é mais um espaço que abrimos para incentivar a responsabilidade social, por meio de parceria com ONGs, estamos promovendo a conscientização da adoção, seja nos eventos aqui no shopping, seja pela ação online, na qual conseguimos alcançar um público maior”, explica a gerente de marketing, Taís Tavares.

A LatiCão realizou o seu primeiro resgate em fevereiro de 2017 e, desde então, já ultrapassou a marca de 1.000 cães e gatos salvos. O propósito da entidade é conscientizar a população sobre a responsabilidade de se ter um animal e os cuidados que eles exigem, visando extinguir o abandono e os maus-tratos da sociedade, por isso, o critério para adoção é rigoroso.

“Nosso trabalho consiste em resgatar animais extremamente debilitados, seja nas ruas ou em situação de maus-tratos. Priorizamos animais que são invisíveis à maioria, como adultos e idosos, sem raça definida, com doenças e traumas graves”, explica a presidente da ONG, Fernanda Fabris.

Além da ação online, o Parque D. Pedro Shopping, que é pet friendly, já realizou duas edições do Pet no Parque na Praça BeGreen, localizada na Entrada das Árvores, promovendo a adoção de animais resgatados e recebendo o público que buscava um espaço em que pudessem estar com seus pets.