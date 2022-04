POR MAIS QUALIDADE NA EDUCAÇÃO: PROJETOS COM A PARCEIROS DA EDUCAÇÃO AVANÇAM EM MOGI MIRIM

A Prefeitura de Mogi Mirim e a Associação Parceiros da Educação seguem dando passos importantes dentro da parceria firmada em 2021. Um Acordo de Cooperação entre a Secretaria de Educação de Mogi Mirim e a Associação Parceiros da Educação foi assinado no dia 21 de março, com o objetivo de implantar o Programa de Redes Municipais da Associação Parceiros da Educação e, assim, buscar resultados expressivos pela melhoria da educação pública do município de Mogi Mirim.

No evento estiveram presentes o Prefeito Paulo Silva, a Secretária de Educação, Ana Lúcia Bueno Peruchi; a Secretária de Relações Institucionais, Maria Scudeler de Barros; o Diretor Geral da Parceiros da Educação, Rafael Mattar Machiaverni; a Coordenadora Operacional de Redes Municipais; Paula Neto de Oliveira, a Coordenadora Pedagógica de Redes Municipais Carla Tocchet e as Supervisoras da Secretaria de Educação, Angela Duran, Seomara Guedes e Maria do Carmo de Lima Marcondes Oliveira.

A parceria teve início em 2021, ainda em um momento em que as escolas ainda estavam fechadas devido à pandemia de Covid-19, com os estudantes em ensino remoto. A Parceiros da Educação ofereceu formação para todos os gestores e professores do ensino fundamental de 1º ao 5º ano, alinhada ao material Aprender Sempre.

Com a volta das aulas presenciais, todos os alunos do 1º ao 9º ano realizaram a Avaliação Diagnóstica de Língua Portuguesa e Matemática, pelo CAEd, plataforma de atividades e avaliação formativa de São Paulo.

A Associação Parceiros da Educação é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), sem fins lucrativos e que apoia a formação integral dos alunos de escolas públicas em parceria com a sociedade civil, escolas e secretarias municipais de educação. A parceria visa priorizar a melhoria da qualidade da educação e contribuir para políticas públicas educacionais, garantindo formação integral e educação de qualidade para todos.