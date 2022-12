Por que meu gato se esconde quando chega visita?

Cada bichano tem a sua personalidade, mas realmente há muitos felinos que acabam compartilhando de hábitos parecidos. Um dos comportamentos comuns dos gatinhos é o de fugir das visitas, o que leva muitas pessoas a crer que eles são anti-sociais. Se isso também acontece com você, é natural que se pergunte: por que meu gato se esconde quando chega visita? Vamos entender isso!

Os gatos começaram a ser domesticados há aproximadamente quatro mil anos, pouco tempo se formos analisar e, principalmente, se compararmos aos cães. Por isso, a forma como os felinos foram criados pelos humanos e o tempo em que convivemos impactam até hoje nos comportamentos desses pets que ainda possuem um instinto mais selvagem bem evidente.

Sabendo isso, vamos entender melhor sobre “porque meu gato se esconde quando chega visita”.

Gatos gostam de estranhos?

É mito que os gatos não gostam de estranhos. Entretanto, a médica veterinária comportamentalista da Petlove, Jade Petronilho, explica que os gatos são seres mais reservados e, se não forem devidamente socializados desde filhotes, podem não se sentir tão à vontade com estranhos.

“É importante acostumá-los desde cedo com pessoas em casa, mas sempre respeitando o tempo do pet e os deixando tranquilos caso não queiram interagir”, conta Jade.

Por que meu gato se esconde quando chega visita?

Não ache que seu gato está fazendo birra ou evita visitas por não gostar das pessoas. Na verdade, ele pode fazer isso por ser um pet desconfiado devido ao seu instinto de sobrevivência, já que na natureza eles são predadores, mas também são presas.

Quando se sentem ameaçados de alguma forma ou não se sentem muito confiantes em relação a alguma pessoa, animal ou situação, é natural que se escondam, explica a médica veterinária comportamentalista. “Trata-se de um processo normal de luta e fuga e, nesses casos, estão fugindo para um local em que se sentem melhores”, conta.

Como reagir ao gato que se esconde da visita?

Nessa hora o importante é não forçar o gato, destaca Jade, que alerta que insistir para o felino socializar pode o estressar e piorar a situação. “Fazer barulhos, falar alto, forçar interação, correr atrás do gato, tentar pegar no colo, abraçar etc. são práticas totalmente condenáveis e nada legais para o pet neste momento”.

Para amenizar o estresse do gato e tornar o momento mais tranquilo para ele, Jade recomenda que o tutor oriente suas visitas sobre como se portarem com seu gatinho, já que são eles que estão invadindo o espaço do pet.

O que se pode fazer também é mostrar ao bichano que as visitas não são uma ameaça. “Todos devem falar mais baixo ao tentarem se aproximar do pet e preferencialmente oferecer algo que ele goste, como um petisco ou brinquedo se ele se mostrar receptivo”, recomenda Jade, que completa indicando que ainda sim, o melhor a se fazer é deixar o gato sozinho no canto que ele se sinta mais confortável.

Mas afinal, como acostumar o gato com visitas? Para isso, o melhor é socializar o gatinho desde filhote, explica a médica veterinária. Associar desde sempre a presença das visitas a algo legal e prazeroso para ele, oferecendo petiscos, ração úmida ou brincadeiras o ajudará a simpatizar com a movimentação de diferentes pessoas no ambiente em que mora.