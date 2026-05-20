POLÍTICA É FAZER ACONTECER

Por Vinicius Marchese, presidente licenciado do Confea

Na internet, tudo parece fácil. Toda hora aparece alguém com solução pronta para os problemas das cidades, dos estados e do país. Tem sempre uma frase de efeito, uma opinião forte ou uma promessa rápida para assuntos que, na vida real, são muito mais difíceis do que parecem.

Mas a realidade não funciona como vídeo de rede social nem como discurso bonito de palanque.

Cidade não anda no improviso. Cidade precisa de planejamento, responsabilidade, equipe preparada e gente que saiba transformar projeto em resultado de verdade.

Existe uma diferença muito grande entre falar dos problemas e ter capacidade para resolver.

Governar exige conhecer orçamento, leis, infraestrutura, mobilidade, saneamento, habitação, tecnologia e gestão pública. Exige diálogo, articulação e consciência de que nada acontece sozinho.

Quem já viveu isso na prática sabe.

Ao longo da minha trajetória, aprendi que ideia boa só vira resultado quando existe planejamento sério, equipe competente e capacidade de execução. Porque no fim das contas é isso que muda a vida das pessoas.

A população não vive de discurso bonito. Vive a realidade do dia a dia.

É quem pega trânsito todo dia. O comerciante que depende de estrutura para trabalhar. A família que precisa de saúde funcionando. O trabalhador que espera oportunidade. O jovem que sonha com um futuro melhor.

E é justamente por isso que política precisa ser levada a sério.

A política que transforma de verdade não é a que fala mais alto. É a que consegue tirar projeto do papel. É a que liga planejamento com resultado. É a que entende que desenvolvimento não nasce do improviso, mas de preparo, organização e compromisso.

O Brasil precisa valorizar mais quem entende de gestão, planejamento e execução. Gente que saiba que cuidar do dinheiro público exige responsabilidade e conhecimento técnico.

Porque entre falar e fazer existe uma distância enorme. E no meio desse caminho estão os problemas reais, a burocracia, as limitações financeiras e a necessidade de tomar decisões equilibradas todos os dias.

Por isso sigo acreditando em uma política mais técnica, moderna, responsável e conectada com a vida real das pessoas.