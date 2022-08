Porsche Cup 2022/Endurance: Josimar Junior e Sérgio Ramalho venceram na Challenge Sport da etapa Argentina

Campeonato de provas de longa distância começou com corrida de 300 km neste domingo na Argentina. As próximas etapas serão nos dias 08 e 09 de outubro, com a Challenge Sprint, e nos dias 16 de outubro, da Endurance, ambas em Goiânia/GO

Termas de Río Hondo (ARG) – Josimar Junior e Sérgio Ramalho, pilotos pernambucanos, no comando do Porsche #777 (911 GT3 Cup 991 Geração II) são os primeiros vencedores nas provas longas na Argentina de Termas de Río Hondo, na província de Santiago de Estero. Com certame programado para 300 km ou 2h45min de duração no Autódromo Termas de Río Hondo, a dupla garantiu a vitória na categoria Sport e a terceira posição entre dos carros da Challenge em suas estreias no circuito e no Endurance Challenge.

Após três anos sem etapas internacionais, a Porsche Cup C6 Bank Mastercard, maior competição monomarca da América Latina, voltou para a Argentina, para a rodada internacional no moderno Autódromo de Termas do Río Hondo, sendo a sua 3ª vez em sua história. O evento reuniu 68 competidores (em duplas) nos carros de competição mais produzidos no mundo.

No treino classificatório realizado pela manhã, Josimar e Sérgio garantiram a pole position na categoria Sport e a quarta posição entre os carros da Challenge. Josimar esteve no cockpit na primeira fase da corrida, depois Sérgio Ramalho assumiu o volante e manteve a excelente tocada para a dupla.

“O qualy foi bom, marcamos o melhor tempo na categoria. Nesse estilo de prova é essencial termos um bom ritmo e é importante também largar mais para frente”, disse Josimar. “Na corrida mantivemos a estratégia traçada, cumprimos os pits obrigatórios, troca de pneus e de pilotos. O carro chegou intacto, perdeu um pouco de rendimento durante a corrida, o que é normal, mas no final conseguimos nosso objetivo”, destacou.

O clima esquentou em Termas do Río Hondo, na Argentina, após dias com temperaturas mais baixas e o dia ficou em torno de 28ºC. “O clima esteve quente na corrida, como prevemos o desgaste foi grande, mas estávamos bem preparados”, complementou o piloto da Hebron/Energiclin.

Ao receber o troféu no primeiro lugar do pódio ao lado de Sérgio Ramalho, Josimar era só felicidade. “Essa vitória significa muito. Nós éramos todos estreantes, eu, Sérgio Ramalho (apesar da experiência) foi o primeiro endurance dele e do engenheiro. Saímos muito felizes”, comemorou no box da equipe.

Sérgio Ramalho estava radiante com o feito. “Estou bem feliz de ter estreado na Porsche e ter dividido o mesmo carro com o Josimar. Na primeira participação conseguimos coroar com uma vitória. Aprendemos bastante, mostramos que somos competitivos e nas próximas etapas vamos nos preparar para seremos ainda melhores”, festejou o piloto recifense.

“Queria dar toda honra e toda glória a Deus pela vitória, é quem nos capacita e devemos tudo a ele. Queria agradecer em especial aos meus filhos, que se deslocaram para cá para passar o dia dos pais juntos. A minha esposa e companheira, sem ela também não estaria aqui. Essa vitória eu dedico a meu pai (in memória). Não poderia deixar de falar do meu companheiro de equipe, além de ser um super coach e amigo é um super piloto [Sérgio Ramalho], super feliz em compartilhar o carro com ele”, concluiu Josimar Junior.

Na abertura da Endurance Series em Termas de Río Hondo e na segunda etapa, marcada para Goiânia, as provas têm 300 km ou 2h45 de duração e são disputadas apenas por duplas. A corrida final, em Interlagos, tem 500 km e poderá ser disputada por duplas ou trios.

Os canais Sportv e a Band exibiram a corrida na íntegra ao vivo para o Brasil. Além dos canais oficiais da Porsche Cup C6 Bank Mastercard, a prova foi transmitida ao vivo também para a Argentina, pela Fox Sports. Confira a prova no link do Youtube (www.youtube.com/watch?v=8OMIr3TIhlM).

Josimar Junior e Sérgio Ramalho para as provas da Endurance Challenge contam o patrocínio da Hebron Farmacêutica, da Energiclin (suplemento vitamínico e mineral), do Grupo Dislub Equador, Duramais, Exmed e JBS Motors.

PORSCHE CUP C6 BANK MASTERCARD

ETAPA 5 – ENDURANCE CHALLENGE – 13 e 14 de agosto de 2022

Termas de Río Hondo (Santiago del Estero/ARG)

Resultados: