Porsche Endurance Series abre temporada neste fim de semana e freios podem ser decisivos em provas de longa duração

A Fremax tem a responsabilidade de “parar” os carros da Porsche Cup Brasil e proporcionar segurança e confiança aos 35 carros que vão alinhar no grid para a primeira etapa do campeonato de corridas longas

Quando se pensa em carro de corrida, a primeira coisa que vem na cabeça é a velocidade. Tão importante quanto acelerar é a capacidade de parar os carros, já que nem só de retas é feito o automobilismo. E quando o assunto é uma corrida de longa duração, todos os componentes são colocados a prova e mais uma vez os freios podem ser decisivos nos resultados. Neste sábado (13), mais de 30 carros estarão no grid da Porsche Endurance Series em Interlagos, em São Paulo (SP), para uma prova com 300 Km ou 2h30 de duração.

Para efeitos de comparação, a última corrida da Porsche Carrera Brasil no traçado paulistano teve duração de 15 voltas, percorridas em 27min21s922, um total de pouco mais de 64 quilômetros de duração. Assim, a prova longa deve equivaler a quatro corridas Sprint.

Thiago Vivacqua, piloto com passagem pela DTM Trophy e Stock Car na temporada 2022, vai estrear na categoria monomarca ao lado do piloto Rodrigo Mello e destaca a importância dos freios para uma prova longa.

“Interlagos é uma pista bem técnica em questão de frenagem. Principalmente na primeira curva, que é o S e depois no final da reta oposta. É um tipo de pista que exige bastante técnica na freada, porque você pode perder muito tempo e é bem importante estar sempre focado. No miolo e no Laranjinha também é importante você ter uma posição certa”, avalia o piloto que terá seu primeiro contato oficial com Porsche GT3 992 neste final de semana. “Uma corrida Endurance exige muito dos freios e você precisa ter em mente que é necessário cuidar, procurar ar limpo para poder resfriar todo o sistema, principalmente se estiver andando em grupo”, completou.

“Juntando uma pista exigente como Interlagos, com o uso prolongado do equipamento, conclui-se que trata-se de uma etapa bastante desafiadora para carros e pilotos. Ano passado fizemos a final, também em Interlagos, em uma prova de 500 quilômetros em que tudo ocorreu dentro da normalidade, apesar da chuva e da quantidade de entradas do safety car”, destacou Ronaldo Chremonezi, gerente de Engenharia de Produto da Fremax. “Então os discos de freio Fremax terão um papel fundamental na durabilidade do conjunto. O diferencial vai ser o tratamento que o piloto dá aos freios e quem cuidar melhor poderá ter uma performance mais linear durante toda a disputa”, finalizou.

Essa é a 19ª temporada da história da categoria monomarca mais veloz e moderna do Brasil, e é a 16ª na qual a Fremax faz parte como fornecedora oficial dos discos de freio para todos os carros, produzindo materiais que garantem potência e segurança no controle de movimentos.

Acompanhando a evolução dos carros – esta é a segunda temporada dos novos modelos 911 GT3 992 -, os discos Fremax trazem evolução nas galerias de ventilação que aliadas ao alto desempenho da liga Carbon+ para competição, garante uma excelente dissipação de calor e resistência mecânica, suportando assim todas as solicitações das frenagens de alta energia que a categoria exige.

A FREMAX é a fornecedora oficial dos discos de freio da Porsche Cup desde 2008 e trabalha em conjunto com a categoria para assegurar o melhor desempenho, segurança, eficiência, confiabilidade, tecnologia e durabilidade iguais a todos os carros do grid.

O compromisso dos pilotos na Porsche Endurance Series começa na quinta-feira (11) com sessões de treinos extra, opcional e livre. Na sexta-feira (12), mais uma sessão de treino livre na parte da manhã e a classificação na parte da tarde. No sábado (13), a corrida com duração de 2h30 tem largada prevista para 15h35. A Porsche Carrera Brasil tem transmissão ao vivo pelos canais da categoria, Band e SporTV.

Com atuação global e sedes no Brasil, Holanda e Argentina, e um portfólio de mais de 2.500 referências que atendem a mais de 100.000 aplicações, a FREMAX é reconhecida pela produção e comercialização de discos e tambores de freio e cubos de roda.

Sua estrutura de produção flexível e eficiente conta com as certificações internacionais necessárias para atender com precisão e rapidez, as demandas de clientes do mercado de equipamento original e reposição. Mundialmente reconhecida, a qualidade de seus produtos é aprovada como premium em função da tecnologia, segurança, durabilidade, performance e acabamento em todos os detalhes.

Todos estes atributos fazem da FREMAX a fornecedora oficial, e a escolha segura para garantir a segurança, das principais categorias de automobilismo sul-americano e é a fornecedora oficial da Porsche Cup desde 2008.

Além da Porsche Cup, A FREMAX também é a fornecedora oficial de discos de freio da Stock Car Pro Series, Stock Series e Mercedes AMG Cup.