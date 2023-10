Portas Abertas: Fatecs recebem visitantes, estudantes e candidatos

‌

Atividades incluem palestras, cursos, apresentação de trabalhos e da estrutura das unidades. Inscrições para o vestibular 2024 vão até dia 12 de dezembro

‌Com a proximidade do processo seletivo para ingresso nas Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs), diversas unidades abrem suas portas para alunos do ensino médio e outros interessados. O objetivo é apresentar a estrutura física e cursos disponíveis nas Fatecs, exibir trabalhos de estudantes e passar orientações sobre os Vestibulares. A programação fica a cargo de cada Fatec, de acordo com o planejamento e calendário escolar.

A Fatec Itaquaquecetuba está de portas abertas entre os meses de outubro e dezembro duas vezes por semana. Às quartas-feiras a faculdade oferece palestras gratuitas com temas de interesse dos estudantes, aos sábados os visitantes são convidados a conhecer a estrutura e cursos disponíveis. Para participar, é preciso estar cursando ensino médio na região do Alto Tiete.

A Fatec Botucatu recebe visitantes dias 7 e 8 de novembro com uma programação de palestras, apresentação de equipe e cursos, além de projetos dos estudantes de Agronegócio, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Logística, Produção Industrial e Radiologia. Em paralelo acontece a Gincana Solidária, para a arrecadação de alimentos e produtos de higiene e limpeza.

Na Fatec Itatiba os alunos das escolas estaduais da região e do médio-técnico da Etec Rosa Perrone Scavone serão recebidos com pipoca, seguido de bate-papo de boas-vindas. Além da palestra sobre a faculdade e cursos disponíveis, os visitantes acompanham a exibição de Projetos Integradores, Oficina de Arduino, apresentação musical e podem tirar suas dúvidas no plantão do vestibular.

Confira a agenda completa NO LINK

Confira as principais dadas do processo seletivo das Fatecs:

16 de outubro a 12 de dezembro (até as 15 horas): inscrição para o Vestibular;

8 de novembro (a partir das 15 horas): resultado dos pedidos de isenção e redução;

9 e 10 de novembro: prazo de recurso para os pedidos de isenção e redução indeferidos;

23 de novembro (a partir das 15 horas): resultado dos recursos de isenção e redução;

3 de janeiro de 2024 (a partir das 15 horas): divulgação dos locais de prova;

7 de janeiro de 2024 (às 13 horas): exame do Vestibular;

8 de janeiro de 2024 (a partir das 15 horas): divulgação do gabarito oficial.

‌

Sobre o Centro Paula Souza – Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Centro Paula Souza (CPS) administra as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs) estaduais, além das classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob supervisão de uma Etec –, em cerca de 360 municípios. As Etecs atendem mais de 226 mil alunos nos Ensinos Técnico, Integrado e Médio. Nas Fatecs, o número de matriculados nos cursos de graduação tecnológica supera 90 mil estudantes. Além dos cursos técnicos e superiores de tecnologia, a instituição oferece Formação Continuada e Pós-graduação (stricto sensu e lato sensu).