Porte de Entorpecentes em Artur Nogueira: ROMU Realiza Apreensão na Estrada São Bento

Da Redação

Na tarde do dia 3 de fevereiro, a equipe de Ronda Ostensiva Municipal Urbana (ROMU) de Artur Nogueira realizou uma operação bem-sucedida na Estrada São Bento, km 03, resultando na apreensão de drogas e de um celular.

Os agentes estavam em patrulhamento pelo Bairro São Bento quando receberam uma denúncia de um indivíduo em um veículo, informando que um homem de bicicleta, vestindo uma mochila, camiseta preta e boné, havia acabado de pegar drogas em Cosmópolis e estava transportando-as para Artur Nogueira com o objetivo de comercializá-las. Com base nessa informação, os agentes iniciaram buscas na região.

Durante o patrulhamento na Estrada São Bento, os policiais encontraram um suspeito com as características descritas na denúncia. Realizaram, então, uma abordagem e busca pessoal. No bolso direito da frente de sua bermuda, foi encontrado um celular da marca Samsung, modelo S20. Na mochila que o indivíduo carregava, foram localizados 10 microtubos “eppendorfs” contendo uma substância em pó de cor branca, semelhante à cocaína.

Diante da evidência de porte de entorpecentes, o suspeito foi detido e conduzido até o Plantão Policial, onde a autoridade de plantão foi informada sobre a situação. Após deliberação, a ocorrência foi registrada como Porte de Entorpecentes e o indivíduo foi liberado posteriormente.

A ação da ROMU demonstra o compromisso das autoridades locais em combater o tráfico de drogas e garantir a segurança da comunidade de Artur Nogueira. A colaboração da população por meio de denúncias é fundamental para o sucesso dessas operações.