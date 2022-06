Português Lourenço Beirão reforça grid do Special Edition

Piloto de Lisboa prosseguirá no calendário do torneio ao lado do piloto Lucas Mendes no comando do GTSR #88. As corridas da etapa de Goiânia da temporada 2022 serão neste sábado, 04, e domingo, 05 de junho, e contará com público

O experiente piloto português Lourenço Beirão da Veiga volta a competir no Special Edition pelo terceiro ano consecutivo e é um dos reforços no grid na etapa de Goiânia do Dignity Gold GT Sprint Race no próximo fim de semana, de 03 a 05 de junho, quando acontecerão três corridas válidas para o campeonato com transmissões ao vivo.

Beirão estará na divisão do GTSR#88 com o mato-grossense Lucas Mendes na classe PROAM. “As expectativas são altas, têm sempre que ser altas!”, diz Lourenço Beirão (Puma). “Só assim faz sentido entrar na corrida. Estou com vontade de ir, pois vai ser a primeira vez que vou repetir um circuito no Brasil. Sempre que vou é novidade o circuito”, ressalta o piloto de Lisboa, Portugal.

O piloto gostou bastante do circuito goiano. “Tem uma parte rápida como a curva um e dois e depois um misto mais técnica e que normalmente dão boas corridas. O circuito ainda está na cabeça na disputa do ano passado. Tenho feito simulador, infelizmente não tem essa pista para treinar mais. O simulador tem ajudado na concentração e algum feeling de corrida”, conta.

Em 2020 e no ano passado, a competição já contou com Lourenço Beirão nas etapas pelo torneio GT Sprint Race Special Edition. Em 2019, Beirão teve um desafio totalmente novo, que foi o piloto mais votado pelo público e, com isso, ganhou o direito de ser o “guest driver” na etapa do Uruguai da Sprint Race International Cup, realizada no Autódromo Eduardo Cabrera, na cidade de Rivera, que faz fronteira com o extremo sul do estado do Rio Grande do Sul.

“Estou feliz por voltar á família da GT Sprint, e correr no Brasil, país irmão, com grandes amigos e que tão bem me tem recebido”, completou Lourenço que conta com um vasto currículo no automobilismo como International GT Open, International GT Open, Seat Leon Eurocup, Grande Turismo (GT), Campeonato Espanha GTS, Endurance Trophy IBER GT, Campeonato Internacional de GT – Endurance Series, WTCC – Campeonato do Mundo de Carros Turismo, Fórmula 3 Espanha, entre outros.

As atividades da etapa em pista começam nesta quinta-feira, 02, com a realização da GT Academy (projeto desenvolvido para pilotos iniciantes) e o track walk. Na sexta, a partir das 12h50, acontecem os primeiros treinos extra e oficial, às 16 horas. Já as corridas terão as suas largadas no sábado (16 horas) e domingo (às 9h30 e 13h30), com transmissões ao vivo, via streaming, nos canais das plataformas digitais da categoria, além dos canais Acelerados, Motorsport e Hight Speed, no Youtube. A última corrida do final de semana também será exibida ao vivo, pelo canal por assinatura BandSports.

A GT Sprint Race é patrocinada por Dignity Gold e Pirelli, com o apoio de Militec1, TecPads, Fremax, Real Radiadores e Graxa.

Programação Dignity Gold GT Sprint Race | Special Edition |Goiânia (GO)

Quinta-feira, 02 de junho

09h00 às 09h30 – GT Academy

14h15 às 15h45 – GT Academy

17h00 às 17h30 – GT Academy

17h30 às 18h00 – Track walk

Sexta-feira, 03 de junho

08h00 às 10h00 – Shakedown

12h50 às 13h35 – Treino extra

15h00 – Briefing presencial

16h00 às 16h45 – Treino oficial 1 (máximo 18 voltas)

Sábado, 04 de junho

08h00 às 08h45 – Treino oficial 2 (máximo 18 voltas)

12h30 às 13h00 – Treino classificatório (02 voltas rápidas por carro)

16h00 – CORRIDA 1 (20 minutos e mais uma volta)

17h15 às 18h00 – Volta rápida

Domingo, 05 de junho

07h55 às 8h05 – Warmup

09h30 – CORRIDA 2 (20 minutos e mais uma volta)

10h15 às 11h15 – Visitação de boxes

11h15 – 11h45 – Show Negretti

13h30 – CORRIDA 3 (23 minutos e mais uma volta)

14h20 às 14h30 – Pódio

14h45 às 15h45 – Volta rápida

Confira as tabelas completas do Overall, GTSR Brasil, GTSR Special Edition e Rookie Off The Year no site https://sprintrace.com.br/tabela-de-classificacao-2021/ .

Confira os locais e datas do Dignity Gold GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Brasília/DF – #SpecialEdition

Etapa 9 – 11 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

