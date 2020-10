Pós-Graduação em Mercado Financeiro Digital é a novidade da Unifeob

Com diversos cases do setor educacional, o curso foi montado por experts da área

Com duração de 12 meses e encontros quinzenais pela plataforma virtual da Unifeob, a nova Pós-Graduação em Mercado Financeiro Digital tem previsão de início para fevereiro de 2021 e é composta por cinco jornadas estruturadas por experts da área. “Além de um projeto prático ao fim do curso, toda a grade conta com desenvolvimento de competências não apenas técnicas, mas também socioemocionais. Um curso inovador e disruptivo”, explica a coordenadora Michele Achcar Colla de Oliveira.

Conheça a nova Pós-Graduação em Mercado Financeiro Digital

As aulas são destinadas a gestores e executivos de finanças de instituições de ensino superior (IES), portanto são aprofundadas temáticas essenciais para lidar de forma inovadora e criativa com diversas questões das áreas educacional e financeira. Os projetos desenvolvidos ao longo do curso são totalmente aplicáveis e mudarão completamente a atuação dos profissionais que buscarem esta especialização.

Algumas unidades estudadas são: imersão no mercado financeiro educacional, estruturação de matrizes de riscos, criptoinvestimentos e gestão de recursos digitais, crescimento organizacional baseado em dados, empreendedorismo financeiro digital e tecnologia e segurança cibernética. “Há muitas outros temas em cada jornada, antecipando as principais tendências de mercado dos próximos anos. Ao todo, a especialização terá 360 horas-aulas, muito networking e vivências internacionais”, informa Michele.

Criptomoeda

A Unifeob é conhecida por suas constantes inovações tecnológicas. Para a Pós-Graduação em Mercado Financeiro, a instituição disponibiliza agora a opção de pagamento em criptomoedas, forma de transação por blockchain e criptografia. “Também aceitaremos formas tradicionais, como boleto e cartão de crédito, mas o objetivo é que a Unifeob seja pioneira na região e se abra a esse mercado em expansão”, conta a coordenadora. Há um tutorial disponível na página do curso com as instruções para realizar a transação em criptomoeda.

FinancIES

O anúncio da nova Pós-Graduação em Mercado Financeiro Digital da Unifeob foi feito ao vivo na abertura do FinancIES, fórum de executivos financeiros das IES de todo o Brasil, em 8 de outubro. Na ocasião, participaram a especialista em gestão Danielle Rodrigues, o diretor financeiro Eduardo Geremias e o coordenador de Projetos de Tecnologia, Rodrigo Marudi.