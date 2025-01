Posse esteve no Encontro de Gestores Cult 2025

Nesta quarta-feira (29) a primeira dama e secretária municipal de Desenvolvimento Social, Silvana Pinck Cortez e a coordenadora de Cultura Monica Calixto, estiveram no Encontro de Gestores Cult 2025, promovido pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo.

No encontro, a secretária estadual da pasta, Marília Marton, apresentou os novos programas e projetos para o ano, incluindo o Revelando São Paulo, que tem como propósito valorizar o patrimônio imaterial paulista, o MIS Experience, um novo projeto de cinema itinerante e o Projeto Espetáculo, a fim de incentivar todo o processo artístico que envolve pesquisa, criação e apresentação de uma obra artística.

“Essa foi uma oportunidade valiosa para fortalecer nossa cultura e ampliar as possibilidades para nosso município, com certeza estamos voltando com novas bagagens e ideias,” ressaltou Silvana Cortez.