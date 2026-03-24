Posse recebe veículo 0 km do Governo do Estado para fortalecer ações sociais

O município de Santo Antônio de Posse foi contemplado, na última segunda-feira (23), com a entrega de um veículo 0 km durante cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado.

A cerimônia integrou a comemoração dos 58 anos do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e marcou a entrega de veículos a mais de 350 municípios paulistas. A ação teve como objetivo ampliar a estrutura das cidades no atendimento às demandas sociais, por meio do fortalecimento dos Fundos Sociais municipais.

Representando Santo Antônio de Posse, a primeira-dama Silvana Pinck Cortez, que preside o Fundo Social no município, e o vice-prefeito Preto Eventos estiveram presentes na solenidade e receberam o automóvel, entregue pelas mãos do governador Tarcísio de Freitas e de sua esposa, Cristiane Freitas, que preside o Fundo Social do Estado.

Silvana destacou a importância da conquista para o município. “Esse veículo vai contribuir muito com o nosso trabalho no Fundo Social, ajudando a ampliar os atendimentos e chegar a quem mais precisa”, afirmou.

O novo veículo será utilizado para ampliar e dar mais agilidade aos atendimentos, contribuindo diretamente para o suporte às famílias em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa do Governo do Estado amplia o suporte aos municípios, oferecendo melhores condições para a execução de políticas públicas voltadas à população.