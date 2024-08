Posse terá 4 novos reservatórios e melhorias no fornecimento de água para população

Santo Antônio de Posse obteve junto ao governo federal a aprovação de dois projetos de infraestrutura que juntos totalizam quase R$ 5 milhões em recursos federais, garantindo a melhoria do sistema de fornecimento gratuito de água para o município. Os dois projetos contemplados pelo programa Novo PAC, na modalidade Água para Todos – Abastecimento de Água Urbano, preveem a implantação de quatro reservatórios e de uma adutora.

Com investimento de R$ 4.480.173,16, um dos projetos trata da construção de quatro reservatórios de concreto, medindo 1.200 metros cúbicos, que deverá beneficiar cerca de nove mil famílias. Atualmente, o sistema de abastecimento de água conta com dois reservatórios na ETA (Estação de Tratamento de Água), porém, um deles tem sido utilizado como tanque. Além disso, a estrutura com mais de 40 anos não teve manutenção preventiva e necessita de reformas urgentes. O sistema precisa de mais dois reservatórios na ETA para atendimento dos bairros próximos e, na outra extremidade, a implantação de dois reservatórios no bairro do Bela Vista, para garantir o abastecimento da região.

Recursos também serão destinados para implantação de uma nova adutora. Esse outro projeto contará com investimento de R$ 1.422.642,11. A obra deverá beneficiar cerca de 8.500 famílias. A implantação de uma nova adutora para captação de água bruta do córrego Jequitibá, no bairro Benfica, possibilitará a ampliação no volume de água fornecido à população, a exemplo da fonte instalada na ETA, localizada no Jardim Progresso, onde o fornecimento de água teve início em abril de 2022 após a perfuração de um poço artesiano.

O sistema de abastecimento de água do município possui atualmente duas captações de água bruta. O sistema do córrego Jequitibá, no bairro Benfica, tem uma adutora de 1,9 quilômetros de extensão. A vazão captada não é plena uma vez que a adutora rompe ao aumentar a vazão captada que atualmente é de 22 litros por segundo. Já com a implantação da nova adutora, passará para 34 litros por segundo. Com a limitação da captação, a vazão tratada total, que é de 86 litros por segundo, passará a ser de 99 litros por segundo com a nova adutora.

“São duas conquistas de extrema importância para Santo Antônio de Posse uma vez que trata da garantia de fornecimento nas casas e da qualidade da nossa água, a exemplo da fonte instalada no Progresso. A implantação da adutora e da construção desses quatro reservatórios, na ETA e no Bela Vista, representa sem dúvida outro importante avanço para nossa cidade”, destacou o prefeito João Leandro Lolli.