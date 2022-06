POSTO DE ATENDIMENTO DO SAAE É INAUGURADO NA ZONA LESTE

Na manhã desta segunda-feira (13), o prefeito Paulo Silva e o presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE), Paulo Tarso de Souza, realizaram a cerimônia de inauguração do Posto de Atendimento do SAAE, na Zona Leste. A unidade, instalada dentro do supermercado Imperial, no Jardim do Lago, faz parte do projeto de descentralização dos serviços públicos proposto pelo governo municipal.

A inauguração contou com a presença do secretário de Governo Massao Hito, da secretária de Relações Institucionais Maria Helena Scudeler de Barros, dos vereadores Luzia Cristina Cortês Nogueira e seu assessor, Carlos Felício, João Victor Gasparini e do assessor parlamentar, Rafael Gimenez, representando o vereador Ademir Junior, além do corpo de gestores do SAAE e do empresário Rovilson Inácio de Souza.

Todos os serviços que são solicitados presencialmente na sede estão disponíveis para os consumidores no posto de atendimento como agrupamento ou parcelamento de débitos, alteração de titularidade, troca de usuário, nova ligação de água e/ou esgoto, Certidão Negativa de Débitos do imóvel, mudança de cavalete, revisão de faturas, entre outros serviços.

O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00.

Não é necessário agendamento.