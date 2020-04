POSTO SEBRAE AQUI FAZ PARTE DA EVOLUÇÃO GUAÇUANA

Com o objetivo de atuar para a melhoria na gestão de micro e pequenas empresas, oferecer atendimento especializado de forma presencial e individual, e contribuir para o crescimento local, o Posto Sebrae Aqui, completa dois anos de funcionamento na ACIMG (Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu).

“Era um objetivo do Sebrae abrir o Posto Sebrae Aqui, em Mogi Guaçu. A cidade é estratégica, tem grande densidade empresarial. Além de auxiliar as empresas, o posto ajuda o município. Muitas pessoas desconhecem os caminhos para o empreendedorismo, o Sebrae ajuda a encontrá-lo. Para isso oferece orientação e capacitação”, afirma Leonardo Paiva, gerente do escritório regional de São João da Boa Vista do Sebrae-SP.

Esta não é a primeira vez que a Associação abriga um posto do Sebrae, em 1999, foi inaugurado o Balcão Sebrae, suas atividades permaneceram até 2007, e foi retomada agora com a vinda do Posto Sebrae Aqui.

O posto de Mogi Guaçu é o 161º inaugurado no Estado e 11º inaugurado pelo Escritório Regional de São João da Boa Vista e foi criado em parceria entre ACIMG, Sebrae, Prefeitura Municipal e NEC (Núcleo dos Escritórios de Contabilidade).

“Mogi Guaçu é um município com múltiplas vocações: industrial, agrícola, de serviços e comercial, vem buscando se fortalecer com o turismo e tem uma excelente logística rodoviária e ferroviária. O Sebrae contribui para a formação, no preparo e no fortalecimento da mão de obra técnica e vocacional das pessoas. O posto veio para preparar as pessoas para esse novo momento da cidade, participando de sua evolução. É uma satisfação ter uma unidade do Sebrae em nossa cidade, porque o desenvolvimento está aqui. E estamos criando novas condições para que Mogi Guaçu evolua muito mais”, comenta o prefeito Walter Caveanha.

Os números não mentem, só em 2018, o posto contabilizou 1.848 atendimentos, destes, 1.352 referem-se a orientações técnicas (quaisquer informações pertinentes às atividades do Sebrae); 205 atendimentos relacionados ao MEI (Microempreendedor Individual) – formalização, baixa do MEI e declaração de faturamento; 291check-up (diagnóstico da empresa, quais cursos ou melhorias precisam ser aplicados para abertura ou manutenção do negócio). Janeiro deste ano começou com toda a força, os agentes de atendimento do posto já contabilizaram 296 atendimentos.

O posto atende uma variada gama de profissionais são Microempreendedores Individuais, Microempresários e Empresários de Pequeno Porte, que muitas vezes estão com dificuldades na gestão ou querem melhorar o desempenho da empresa, o posto então identifica os problemas e indica cursos ou até mesmo consultorias.

“Ter o posto na Associação proporciona maior proximidade com os empresários e oferece conhecimento, capacitação, assim, teremos cada vez mais profissionais qualificados liderando negócios e empresas. O Sebrae e a ACIMG trabalham para que isso se perpetue”, comenta a presidente da Associação, Sonia Zanuto.

PROJETOS

O Posto prepara muitas oportunidades de qualificação para este ano. Para a indústria e comércio oferecerá cursos e palestras de capacitação, para o setor de serviços cursos de beleza e estética, Super MEI (curso de gestão e um curso adicional: cupcake ou torta e quiche), que se realizarão ao longo do ano.

(Fonte: Assessoria de Imprensa ACIMG)