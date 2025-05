POSTO VETERINÁRIO DE JAGUARIÚNA REFORÇA IMPORTÂNCIA DA GUARDA RESPONSÁVEL DE ANIMAIS

O Posto de Atendimento Médico Veterinário de Jaguariúna está intensificando a conscientização sobre a guarda responsável de animais, em conformidade com lei municipal que trata da proteção, bem-estar e controle reprodutivo de animais no município. A legislação define claramente os deveres dos tutores e as penalidades para maus-tratos.

Segundo a nova norma, os tutores devem garantir saúde, segurança e bem-estar aos seus animais, oferecendo alimentação adequada, vacinas, acompanhamento veterinário, higiene no ambiente e estímulos físicos e mentais. Além disso, está proibido permitir que o animal circule pelas ruas sem supervisão, independentemente do porte ou raça.

A legislação também exige controle reprodutivo, recomendando a castração para evitar o aumento da população e obrigando a destinação responsável dos filhotes. Casos de abandono, agressão física, negligência médica, acorrentamento contínuo ou alojamento inadequado são tipificados como maus-tratos, passíveis de multas e sanções educativas.

“A guarda responsável vai muito além de alimentar. É preciso cuidar, proteger e garantir condições adequadas para que o animal tenha qualidade de vida. A nova lei veio para reforçar esses princípios e punir quem descumprir as regras”, afirma o diretor do Posto Veterinário, Rodrigo Moretti.

A Prefeitura de Jaguariúna reforça que denúncias de maus-tratos podem ser feitas pelo telefone 153 da Guarda Municipal. Para mais informações, os tutores podem procurar o Posto de Atendimento Médico Veterinário de Jaguariúna, que fica na Rua Maurício Silva, s/nº, no bairro Roseira de Baixo, ou pelo telefone (19) 3867-9700, nos ramais 3054 ou 3055.