POSTO VETERINÁRIO DISPONIBILIZA WHATSAPP PARA AGENDAMENTO DE CONSULTAS E CASTRAÇÕES A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA

O Posto de Atendimento Médico Veterinário da Prefeitura de Jaguariúna passa a contar, a partir desta segunda-feira, dia 26 de maio, com um canal exclusivo no WhatsApp para facilitar o agendamento de consultas e castrações. O número disponibilizado é o (19) 92001-2131, funcionando apenas para troca de mensagens, sem atendimento por chamadas de voz.

De acordo com o Departamento de Saúde e Bem-Estar Animal da Prefeitura, o objetivo do novo canal é estreitar a comunicação com a população, tornando mais simples e rápido o processo de marcação de atendimentos veterinários.

Como funciona?

Para agendar castrações, é necessário que o tutor primeiro abra um protocolo no serviço Atende Fácil, seguindo o procedimento já adotado pelo Posto Veterinário, que entrará em contato pelo novo WhatsApp para efetivar o agendamento.

Já para consultas veterinárias, o agendamento pode ser solicitado diretamente pelo novo WhatsApp, sem a necessidade de protocolo prévio.

Outras informações

Dúvidas gerais e informações sobre outros assuntos relacionados ao Departamento de Bem-Estar Animal continuam sendo atendidas pelo telefone (19) 3867-9700, nos ramais 3054 ou 3055.

Os tutores também podem buscar atendimento presencial no próprio Posto Veterinário, localizado na Rua Maurício Silva, s/nº, no bairro Roseira de Baixo.

Serviço:

Posto de Atendimento Médico Veterinário de Jaguariúna

WhatsApp exclusivo para agendamento: (19) 92001-2131 (somente mensagens)

Telefones para dúvidas: (19) 3867-9700 – Ramais 3054 e 3055

Endereço: Rua Maurício Silva, s/nº – Bairro Roseira de Baixo