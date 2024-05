Postos de Saúde têm vacinas disponíveis contra a gripe para toda a população

Em ação intensificada contra doenças respiratórias, a Secretaria Municipal de Saúde está imunizando toda a população a partir de seis meses de idade contra a Influenza. A vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Mogi Guaçu de segunda a sexta-feira. A Pasta reforça a recomendação dos cuidados, principalmente nesta época do ano. A vacinação contra a gripe no país irá acontecer até o dia 31 de maio.

Em Mogi Guaçu, a imunização acontece em período integral em sete postinhos de saúde de segunda a sexta-feira das 8h às 16h, sendo na UBSs Guaçu Mirim, Zona Sul, Centro de Saúde, Centro Oeste e Zona Norte e nas USFs Zaniboni II e Ypê Pinheiro. E nos demais, o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30.

“Nesta época do ano, é comum haver mais casos de doenças respiratórias e a vacina contra gripe reforça a proteção. Por conta disso, é muito importante que as pessoas aproveitem essa oportunidade para se vacinar. Todas as Unidades Básicas de Saúde estão prontas para atender os moradores”, comentou a enfermeira da Vigilância Epidemiológica (VE), Ana Paula Cunha.

A vacina protege contra os três subtipos de vírus circulantes e que causam complicações e óbitos, principalmente em grupos prioritários: Influenza A H1N1, Influenza A H3N2 e Influenza B. “A vacina é composta pelo vírus inativado, ou seja, incapaz de causar a doença”, destacou.

Cobertura

Mogi Guaçu iniciou a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe Influenza desde o dia 25 de março, com previsão de encerramento no próximo dia 31 de maio, de acordo com orientação do Ministério da Saúde.

No entanto, até o momento, somente 30,67% de toda a população já se imunizou contra a doença. A vacina encontra-se disponível em todos os postinhos e, mesmo assim, continua baixa a procura pela imunização. Segundo dados divulgados pela Vigilância Epidemiológica nesta terça-feira, 13 de maio, dentro do público-alvo de idosos há registro de 58.863 indivíduos e, até agora, foram imunizados 9.277 idosos com índice de 34,43% de cobertura vacinal. Entre as gestantes são 1.306 e 177 vacinadas, o que atingiu 13,63% de vacinadas.

A cobertura vacinal em pessoas com comorbidades é de 22,17%, com 1.693 doses aplicadas num grupo com registro de 7.635 pessoas. Já entre as crianças o índice é de 22,49%, com 2.039 imunizações, sendo que o público esperado é de 9.066.

O grupo de trabalhadores da Saúde é de 4.929 pessoas e, deste número, 1.072 delas já se vacinaram com cobertura vacinal de 21,75%. E o público dos trabalhadores da Educação é composto por 2.228 profissionais e somente 577 deles receberam as doses, atingindo 23,75% de cobertura.

E dentro da população geral encontra-se o pior índice de cobertura vacinal com 2,28% de imunizações. Nesse grupo são 153.033 indivíduos e 3.504 doses aplicadas.

Horário de imunização contra a Influenza

Período integral de segunda a sexta-feira das 8h às 16h:

•UBS Guaçu Mirim;

•UBS Zona Sul;

•UBS Centro de Saúde;

•UBS Centro Oeste;

•UBS Zona Norte

•USF Zaniboni II;

•USF Ypê Pinheiro;

Demais unidades de saúde

De segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30:

•USF Hermínio Bueno;

•USF Eucaliptos;

•USF Rosa Cruz;

•UBS Ypê II;

•USF Alto dos Ypês;

•USF Guaçuano;

•USF Fantinato;

•USF Santa Terezinha;

•USF Chaparral;

•USF Suécia;

•USF Santa Cecília;

•UBS Martinho Prado Júnior;

•UBS Zaniboni I;

•USF Chácaras Alvorada.