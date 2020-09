Postos do Poupatempo e Detran.SP não funcionam na segunda-feira (7), feriado de Independência do Brasil

Na próxima segunda-feira, 7 de setembro, os postos do Poupatempo e do Detran.SP estarão fechados em todo o Estado, em razão do feriado nacional de Independência do Brasil. Na terça-feira (8), o funcionamento volta ao horário habitual de cada unidade.

Atenção: nas cidades de Cotia e de Santos, as unidades também não abrem na terça-feira, dia 8, em atenção ao feriado municipal, que comemora o Dia da Padroeira, Nossa Senhora de Monte Serrat. Nesses postos, o atendimento presencial retorna na quarta-feira (9).

Retomada consciente

Para minimizar os riscos de transmissão e garantir a segurança da população e de nossos colaboradores, o Poupatempo está reabrindo suas unidades de atendimento gradativamente em todo o Estado, com a adoção de medidas preventivas e protocolos sanitários, seguindo as diretrizes do Plano São Paulo.

Para garantir conforto e eficiência, os serviços no Poupatempo são oferecidos mediante agendamento de data e horário, e com apenas 30% da capacidade de cada posto. Neste momento, são priorizados os serviços que necessitam da presença do cidadão para serem concluídos, como primeira habilitação e expedição de RG, por exemplo.

O agendamento também garante o controle de acesso à unidade. Só será permitida a presença de acompanhantes em casos de crianças, idosos ou pessoas com deficiência. O uso de máscaras de proteção é obrigatório, assim como a medição de temperatura e higienização das mãos com álcool em gel na entrada das unidades. A manutenção do distanciamento entre as pessoas foi reforçada com sinalização nos bancos de espera, marcações no chão e orientação.