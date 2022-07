Pouco mais de 1.000 doses contra a Covid-19 foram aplicadas no sábado

Exatas 1.090 doses contra a Covid-19 foram aplicadas pelas equipes de saúde de Mogi Guaçu durante ação no último sábado, dia 16 de julho. Com o objetivo de aumentar os índices de imunização na cidade, a Secretaria Municipal de Saúde tem realizado ações aos sábados para a imunização da população.

“A gente percebe que diminuiu a procura pelas doses da vacina contra a Covid-19, mas, mesmo assim, temos promovido as ações, a fim de que a população consiga se programar”, comentou Tathiana Póvoa de Faria, enfermeira da Vigilância Epidemiológica, que também informou que a próxima ação ainda está sendo discutida pela Secretaria Municipal de Saúde.

Além das ações aos sábados, a população pode procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência para se imunizar contra a Covid-19. A orientação é para que o morador entre em contato com a UBS antes, a fim de verificar o horário de vacinação e a disponibilidade das doses. A imunização de livre demanda atende 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª doses, de acordo com os públicos específicos.

A 1ª dose é destinada a qualquer pessoa com mais de 5 anos e a 2ª dose para quem está com o complemento em atraso. Já a aplicação de reforço, 3ª dose, está disponível para as pessoas que tomaram a segunda dose há quatro meses. Neste momento, a aplicação da 4ª dose de reforço contra a Covid-19 está sendo feita em adultos acima dos 40 anos e profissionais da Saúde. Para receber a imunização é necessário um intervalo de, no mínimo, quatro meses da última dose.

Também está sendo feita a imunização da 5ª dose contra a Covid-19 em pessoas imunossuprimidas a partir de 50 anos de idade. Os indivíduos deste grupo devem comparecer nas unidades de saúde e apresentar documento com foto, carteira de vacinação e atestado médico comprovando a imunossupressão.

Em Mogi Guaçu, 341.569 pessoas foram imunizadas contra a Covid-19 desde o início da campanha, em janeiro de 2021. Deste total, 132.870 cidadãos receberam a 1ª dose do imunizante e 124.547 a 2ª dose. A 3ª dose foi aplicada em 70.404 munícipes e, além disso, 4.099 indivíduos receberam a dose única e outras 9.649 receberam a 4ª dose.

Doses disponíveis contra a Covid-19

1ª e 2ª doses em adultos

1ª e 2ª doses em crianças a partir de 5 anos

3ª dose para quem tem 12 anos ou mais

4ª dose para quem tem 40 anos ou mais e profissionais de saúde

5ª dose para pessoas imunossuprimidas a partir de 50 anos