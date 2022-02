Poupatempo de Artur Nogueira é inaugurado

Cerimônia de inauguração foi na tarde desta sexta-feira (28), na sede da unidade e contou com diversas autoridades

A Prefeitura de Artur Nogueira, oficializou com o Governo de São Paulo, inaugurou, na tarde de sexta-feira (28), a primeira unidade do Poupatempo da história do município. O posto tem capacidade de centenas de atendimentos presenciais e online por dia.

O Poupatempo foi instalado onde funcionava o Departamento de Trânsito (Detran-SP), na Rua Alice Pereira Mansur, nº 51, na Vila Queiroz. De acordo com a Prodesp, o novo modelo de Poupatempo é mais moderno, compacto e com foco nos serviços digitais.

O chefe do Executivo, Lucas Sia (PSD), destaca que a inauguração é uma grande conquista para os moradores, já que os atendimentos serão realizados no mesmo local por diversos órgãos, fazendo com que o cidadão ganhe em agilidade, eficiência, comodidade e autonomia.

“Os serviços públicos serão ainda mais eficientes e menos burocráticos e a unificação sem dúvida simplificará a vida dos nogueirenses. Reafirmamos nosso compromisso para com a população e adiantamos que as novidades para 2022 estão apenas no começo”, afirma.

O posto de Artur Nogueira tem capacidade para efetuar até 200 atendimentos por dia, entre presenciais e virtuais. O investimento do Governo do Estado na unidade foi de R$ 160 mil.

“A inauguração do posto do Poupatempo significa mais cidadania e praticidade para a população do município de Artur Nogueira e região. O novo formato de postos do programa é mais moderno e equipado para prestar diversos serviços, com eficiência e agilidade”, destaca o Vice-Governador e secretário de Governo, Rodrigo Garcia (PSDB).

A cerimônia ainda deu espaço para o anúncio de implantação de novas unidades do Poupatempo em Pedreira, Socorro, Conchal, Cordeirópolis, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Louveira, Laranjal Paulista, Leme, Casa Branca e Santa Cruz das Palmeiras, e reuniu os prefeitos e representantes das respectivas cidades. A solenidade foi concluída com o descerramento da placa de inauguração da unidade nogueirense.

ATENDIMENTO

Com atividades em funcionamento desde a quarta-feira (26), a unidade agilizará a emissão de documentos, pagamento de taxas e solução de pendências de milhares de munícipes.

Dentre os serviços oferecidos pelo Poupatempo estão todos aqueles desempenhados pelo Procon, além de emissão do Registro Geral (RG), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e demais serviços de CNH, licenciamento anual de veículo, acordo com a CDHU, dentre outros. A lista completa pode ser conferida no site poupatempo.sp.gov.br.

A partir de agora, os cidadãos que precisarem realizar serviços presenciais já poderão agendar data e horário pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo Digital. O procedimento é obrigatório em todos os postos.

Para minimizar os riscos de transmissão do coronavírus, o Poupatempo mantém medidas preventivas e protocolos sanitários, a fim de garantir a segurança dos funcionários e da população nas unidades. Importante reforçar que, para o atendimento presencial, além da necessidade de agendar data e horário, também é obrigatório o uso de máscaras, medição de temperatura e higienização das mãos com álcool em gel.

A solenidade contou com a presença do prefeito Lucas Sia (PSD), do vice Davi Fernandes (PSDB), do vice-governador do Estado de São Paulo Rodrigo Garcia (PSDB), do diretor da Prodesp Murilo Macedo, da presidente do Detran Lucilene Modesto, secretário de Estado da Habitação Flávio Amary, do secretário Executivo de Infraestrutura e Meio Ambiente Ricardo Santoro, do secretário e chefe da Casa Civil Cauê Macris, deputado estadual Barros Munhoz, deputado estadual Rogério Nogueira, além da presidente do Saean Gabriela Montoya, secretária municipal de Administração Glauci Barbosa, do presidente da Câmara Municipal José Pedro Paes (PSD), vereadores e demais autoridades locais. A inauguração ainda foi abrilhantada pelos músicos do Projeto Retreta, sob regência do maestro Ricardo Michelino.

Redação O Regional