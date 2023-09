Praça Padre Geraldo Jacobucci será inaugurada dia 24 de setembro

Da Redação

Foto Divulgação Prefeitura Municipal

Solenidade e homenagem marcadas para o dia 24 de setembro no Bairro Pedra Branca

A comunidade esta convidada a participar da inauguração da Praça Padre Geraldo Jacobucci, localizada em frente às obras da Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, este evento especial está marcado para o dia 24 de setembro, com início das solenidades às 9 horas da manhã.

A Praça Padre Geraldo Jacobucci é uma homenagem ao ilustre religioso que dedicou sua vida à comunidade, e sua inauguração é um tributo à sua memória e ao seu legado.

As solenidades terão início as 9 horas com uma cerimônia de bênção da praça, um momento emocionante que marcará o início das atividades do dia. Em seguida, uma carreata especial sairá às ruas, conduzindo uma urna mortuária que carrega os restos mortais do saudoso Padre Geraldo Jacobucci. Esta é uma oportunidade única para a comunidade manifestar sua gratidão e lembrança ao padre.

A carreata seguirá seu caminho até a Igreja Matriz , onde uma missa solene será celebrada às 10 horas pelo Bispo Diocesano Dom Luís Gonzaga. A presença de Dom Luís Gonzaga em uma cerimônia tão significativa é um testemunho do reconhecimento da importância do Padre Geraldo Jacobucci para a comunidade e para a diocese.

Após a missa, haverá um translado dos restos mortais do Padre Geraldo Jacobucci até seu jazigo, um momento de profundo respeito e reflexão sobre a vida e o legado desse homem de fé.

A Prefeitura de Santo Antoni de Posse convida a todos os cidadãos para se juntarem a nós neste dia especial para essa celebração e homenagem a um líder religioso que fez diferença na vida de tantos. Sua presença é fundamental para tornar este evento ainda mais significativo.