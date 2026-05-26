PRAÇA SANTA CRUZ REVITALIZADA É ENTREGUE PELA PREFEITURA DE JAGUARIÚNA

A Prefeitura de Jaguariúna inaugurou, na noite desta segunda-feira, dia 25 de maio, a revitalização da Praça Santa Cruz. A obra foi realizada por meio de uma parceria com a empresa Quiosque Villa Maria Ltda, responsável pela execução do projeto.

O espaço recebeu uma ampla reforma, com melhorias de infraestrutura, paisagismo, jardinagem e outras intervenções voltadas à valorização do espaço público e ao bem-estar da população. A revitalização também marcou a retomada do funcionamento do quiosque no local, oferecendo mais uma opção de convivência, lazer e gastronomia para os moradores.

Durante a cerimônia, o prefeito de Jaguariúna, Davi Neto, destacou a importância da parceria entre o poder público e a iniciativa privada para a realização de melhorias na cidade. “Sejam todos muito bem-vindos, a Praça Santa Cruz voltou para a nossa população. Numa parceria com a iniciativa privada, esse lugar ficou ainda mais lindo. É assim que administramos nossa cidade”, afirmou o prefeito.

A inauguração contou ainda com apresentação da Banda Made In Roça, levando música e animação ao público presente.

A cerimônia também teve as presenças do proprietário do Quiosque Villa Maria, Rogério Oliveira, e do Padre Juliano Amaral, que deu as bênçãos ao novo espaço. Vereadores, secretários municipais e convidados também participaram do evento.

Fotos: Diego Monarin