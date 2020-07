Prazo para Alistamento Militar é prorrogado para 30 de setembro

O prazo para realização do Alistamento Militar foi prorrogado até o dia 30 de setembro, devido a pandemia do Covid-19. Devem se alistar os jovens que completam 18 anos em 2020.

Para se alistar, basta acessar gratuitamente a página do Alistamento Militar Online (https://www.alistamento.eb.mil.br/). Também é possível fazer o alistamento por meio do aplicativo Exército Brasileiro, disponível para Android e iOS.

É necessário ter em mãos a certidão de nascimento, um documento oficial com foto, comprovante de residência e CPF. Para pessoas com deficiência, também é necessário apresentar parecer médico sobre a deficiência (deve constar o CRM do médico).

O alistamento presencial pode ser realizado no Paço Municipal, na Junta Militar de Santo Antônio de Posse, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.