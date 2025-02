Pré-Carnaval agita Artur Nogueira neste domingo

A folia mais esperada da região está prestes a começar. Neste domingo (23), Artur Nogueira abre as portas para o Pré-Carnaval 2025, com o esquenta do Carnartur, que promete agitar a cidade e preparar os foliões para a grande festa. O evento acontecerá das 16h às 22h, na Avenida Fernando Arens, em frente à Praça do Coreto.

De acordo com a Secretaria de Cultura & Turismo, o esquenta acontece há mais de 15 anos em Artur Nogueira, trazendo muito samba no pé, fantasias e diversão para todos. Foliões de todas as idades se reúnem para celebrar a alegria do carnaval nas ruas, ao som de paredões.

“O Pré-Carnaval é uma oportunidade de vivenciarmos um pouco da energia do Carnartur, que já é um marco na nossa cidade. A festa é para todos, e a população está convidada a se juntar a nós nessa grande celebração”, destaca Ieda Ribeiro, Secretária de Cultura e Turismo.

A Corte da Folia, eleita no último sábado (15), é presença confirmada no esquenta: Michele Carolina de Jesus Souza (Rainha); Miller Vieira Fernandes (Rei Momo); Cissa Martins (1ª Princesa); e Val Godoy (2ª Princesa).

O Pré-Carnaval também contará com opções gastronômicas oferecidas pelos ambulantes e feirantes do município. Barracas estarão espalhadas pela avenida durante toda a programação, oferecendo comidas e bebidas para o público.

O prefeito Lucas Sia (PL) afirma: “Estamos fazendo de tudo para proporcionar a melhor experiência para quem vai participar dessa grande festa. A segurança e a organização são prioridades, e queremos garantir que todos se divirtam com tranquilidade.”

SEGURANÇA E OBJETOS PROIBIDOS

Tanto o Pré-Carnaval quanto o Carnaval seguirão rigorosos procedimentos de segurança, com estrutura fechada. Além da presença da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar, a segurança privada fará a revista dos foliões. A entrada de coolers é permitida, mas eles deverão estar desmontados na entrada e passados pela revista. Só após a revista os coolers poderão ser montados.

Alguns OBJETOS estão PROIBIDOS de serem levados ao evento, incluindo envólucros de vidro, objetos pontiagudos (facas, canivetes, tesouras, etc.), aerosol, cadeiras de metal/ferro, astes para bandeiras, caixas de som (qualquer tamanho), cooler montado (tem que ser trazido desmontado), líquidos inflamáveis, fogos de artifício, simulacros de armas, espumas, pistolas de água e qualquer objeto que possa colocar em risco a integridade física das pessoas. Também não serão permitidos capacetes no evento.

Vale ressaltar que todas as pessoas serão retiradas do recinto uma hora antes do início do evento, para que os agentes revisem o local e garantam que o ambiente de festa esteja seguro para os foliões.

A Secretaria de Saúde estará presente com uma tenda de atendimentos médicos, garantindo que enfermeiros e socorristas possam prestar assistência caso necessário. Equipes da Defesa Civil e da Fiscalização de Posturas também estarão de plantão para apoiar o bom andamento da festa.

“É importante que todos os participantes estejam cientes das medidas de segurança que visam garantir a integridade de todos”, destacou o secretário de Segurança, Roberto Daher.

CARNARTUR 2025

O Carnartur 2025 já tem data marcada e será realizado de 28 de fevereiro a 4 de março, com uma programação cheia de atrações e muita música. A tradicional participação do Bloco da Vaca está confirmada, e diversas bandas e DJs vão garantir o ritmo da festa.