Pré-carnaval reúne milhares de foliões e abre Carnartur 2025 com chave de ouro

Milhares de foliões tomaram as ruas de Artur Nogueira neste domingo (23) para celebrar o Pré-Carnaval 2025. O evento, realizado na Avenida Fernando Arens, em frente à Praça do Coreto, foi o grande esquenta para o Carnartur, reunindo alegria, cores e muita música.

Com mais de 15 anos de realização, o esquenta do Carnartur se consolidou como um dos momentos mais esperados do ano. Segundo a Secretaria de Cultura & Turismo, a edição deste ano contou com mais de 2 mil pessoas, embaladas pelo som dos paredões e pela energia contagiante do carnaval.

“É gratificante ver como o carnaval de Artur Nogueira cresce a cada ano, trazendo união e diversão para todas as idades”, destacou a secretária de Cultura e Turismo, Ieda Ribeiro.

A festa também foi marcada pela presença da Corte da Folia, composta por Michele Carolina de Jesus Souza (Rainha), Miller Vieira Fernandes (Rei Momo), Cissa Martins (1ª Princesa) e Val Godoy (2ª Princesa), que animaram ainda mais o público.

Além da música e da folia, o evento contou com uma variada opção gastronômica, com barracas de comidas e bebidas espalhadas ao longo da avenida, valorizando o trabalho das entidades, ambulantes e feirantes locais.

O prefeito Lucas Sia (PL) celebrou o sucesso do evento e convidou toda a população para o Carnartur que começa nesta sexta-feira (28). “Nosso carnaval é um dos mais tradicionais da região e estamos preparando uma programação especial para que todos possam aproveitar com segurança e muita alegria”, afirmou.

Carnartur 2025

A programação oficial do Carnartur acontece entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, trazendo diversas atrações para a população. O tradicional Bloco da Vaca é presença confirmada, além de shows de bandas e DJs, que prometem animar os dias de folia em Artur Nogueira.