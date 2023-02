PREFEITA CLÁUDIA VIAJA ATÉ SÃO PAULO EM BUSCA DE INOVAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE ESTIVA GERBI

Na tarde da última quinta-feira (09), a prefeita de Estiva Gerbi e vice-presidente da AMPPESP – Associação dos Municípios de Pequeno Porte do Estado de São Paulo, Cláudia Botelho (MDB) esteve na sede do Ibraword – Centro de Inovações Abertas, reunida com o Presidente do Ibrachina – Instituto Sociocultural Brasil-China, Dr. Thomas Law.

Na pauta, ações para o fomento de Smart Cities nos municípios de pequeno porte do estado de São Paulo. Uma série de ações estão em construção para levar a cada cidade soluções inteligentes para o aprimoramento da gestão municipal.

A agenda contou ainda com a presença do Dr. Bruno Oliveira, que representou o Prefeito de Cordeirópolis e Presidente da AMPPESP, Adinan Ortolan e com a Sra. Tânia Gomes Luz, que atua no Ibrawork.