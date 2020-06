PREFEITA CONQUISTA RECURSOS DO FEHIDRO PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM

A prefeita Claudia Botelho conquistou recursos junto ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) para construção de um galpão que será utilizado na triagem de resíduos visando a coleta seletiva e reciclagem na cidade.

A conquista aconteceu após projeto apresentado pela Secretaria Municipal de Agricultura ao Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Mogi (CBH MOGI). A aprovação do projeto apresentado pela Prefeitura de Estiva Gerbi foi oficializada na última reunião ordinária do CBH MOGI. A obra foi iniciada nesta semana e o valor é de aproximadamente R$ 250 mil reais com recursos do Fehidro.