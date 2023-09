Prefeito abre a Semana da Pátria em solenidade no Paço Municipal

Crédito Foto: Carlos Bassan

O chefe do Executivo hasteou a bandeira do Brasil; em seguida, foi executado o Hino Nacional Brasileiro

Cerimônia em frente ao Paço abre as celebrações da Semana da Patria

O prefeito de Campinas, Dário Saadi, abriu oficialmente a Semana da Pátria no município nesta segunda-feira, 4 de setembro. O chefe do Executivo hasteou a bandeira do Brasil. Em seguida, o Hino Nacional foi executado pela banda oficial do Comando de Policiamento do Interior 2 (CPI2) e pela banda da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) em solenidade realizada no Palácio dos Jequitibás.

Dário declarou abertas as comemorações da Semana da Pátria. “O desfile deste ano será muito grande, bonito, bem organizado e que será um sucesso. E esta abertura da Semana da Pátria é importante para renovar os nossos laços, o nosso amor ao País, à pátria em que a gente nasceu”, disse o prefeito.

O comandante da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada, general Agnaldo Oliveira Santos, hasteou a bandeira do Estado de São Paulo; e o vereador Arnaldo Salvetti representou a Câmara Municipal e hasteou a bandeira de Campinas.

O ato solene contou com a presença de autoridades como os secretários de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli; de Segurança Pública, Christiano Biggi Dias; de Trabalho e Renda, Gustavo Tella; de Habitação, Arly de Lara Romeo; e de Governo, Michel Abrão Ferreira. Também estavam presentes Coronel Marcus Augusto Bastos Neuvald, comandante da EsPCEx; Coronel PM Adriano Augusto Leão, comandante do CPI-2; e representante do Corpo de Bombeiros, capitão Luiz Baccin. Alunos da Escola Estadual Carlos Gomes também estiveram presentes no ato que inicia a Semana da Pátria no Município.

Exposição

Foi aberta ao público uma exposição interativa de viaturas blindadas e armamentos da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada que permanecerá no arruamento do Palácio dos Jequitibás nesta segunda, 4 de setembro, das 8h às 17h.