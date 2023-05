Prefeito assina convênio com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado

O Prefeito Toninho Bellini esteve em São Paulo na manhã desta quinta-feira, 18, para a assinatura de um convênio com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo do repasse de uma verba de R$ 25 mil da premiação recebida por Itapira no ano passado no Programa Município Agro – Ranking Paulista Ciclo 2021/2022.

O Chefe do Executivo foi recebido pelo secretário Antonio Julio Junqueira de Queiroz e ressaltou a importância do reconhecimento do trabalho executado no município. “Esse prêmio exalta o excelente trabalho feito pela nossa Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente em prol dos nossos agricultores e do desenvolvimento sustentável do setor”, afirmou Bellini. “Nesse ranking ficamos em 65° lugar, mas já estamos trabalhando para melhorar ainda mais nas próximas edições”, completou. Na regional da CATI/CDRS (Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável) de Mogi Mirim, que abrange 11 municípios, Itapira ficou em 4º lugar, atrás apenas de Mogi Mirim, Jaguariúna e Artur Nogueira.

O Programa Município Agro – Ranking Paulista estimula as prefeituras a implementar e desenvolver agendas estratégicas estaduais a fim de fortalecer as gestões locais, melhorar produtividade e sustentabilidade do agronegócio paulista e a investir em ações para melhorar as condições de vida das pessoas na área rural. Além disso, orienta os municípios no atendimento às diretrizes do Programa do Governo Estadual Cidadania no Campo visando o desenvolvimento rural sustentável através da parceria entre os entes governamentais.

Criado pelo Decreto Estadual nº 64.467/2019 e regimentado pela Resolução SAA nº 15/2022, o Ciclo 2021/2022 contou com a participação de 645 municípios do Estado que apresentaram documentos comprobatórios de atividades desenvolvidas por eles, relativas às 10 diretivas do programa, sendo elas; Estrutura Institucional; Infraestrutura Rural; Produção e Consumo Sustentável; Sanidade Agropecuária; Abastecimento e Segurança Alimentar; Fortalecimento Social do Campo; Solo e Água; Biodiversidade; Resiliência, Mitigação e Adaptação as Mudanças Climáticas; Interação Campo-Cidade.

O recurso recebido pelo município será empregado para aquisição de equipamentos para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, dentre eles os discos de arado que são muito utilizados no trabalho do dia a dia.