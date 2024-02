Prefeito assina ordem de serviço e novos pontos de ônibus serão instalados em todo o município

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio das secretarias de Mobilidade Urbana e de Obras e Habitação Popular, começará a instalação de 62 novos pontos de ônibus, confirmando mais uma etapa de melhorias destinadas aos usuários do transporte coletivo urbano. A execução da obra é resultado de parceria entre a Prefeitura e a Câmara Municipal, já que os vereadores autorizaram o financiamento para a aquisição das estruturas destinadas aos pontos de ônibus.

Acompanhado pelos secretários de Obras Paulo Roberto Tristão, e de Mobilidade Urbana Leandro Bordignon, o prefeito Paulo Silva assinou, nesta segunda-feira (19), a ordem de serviço – autorização para o início das obras – em cerimônia realizada na Estação Educação. O evento contou com a participação dos vereadores Dirceu Paulino, João Victor Gasparini, Mara Choquetta, Luzia Cristina Cortes Nogueira e Moacir Genuário, secretários municipais, e munícipes, além dos representantes da empresa Delinea Engenharia – Willian Ribeiro e Felipe Hunziker – responsáveis pela execução dos abrigos.

De acordo com o prefeito Paulo Silva, “Mogi Mirim tem um atraso neste tipo de serviço, se comparado a outros municípios”. “A Prefeitura está investindo nestas melhorias e, portanto, os pontos de ônibus novos serão instalados”. Ele destacou que os avanços no transporte público é resultado de uma série de serviços, como a inauguração do terminal urbano. Na ocasião, ele ainda anunciou que, em cerca de dois meses, o município receberá novos ônibus urbanos.

Estrutura

Os pontos de ônibus destinados aos usuários do transporte coletivo urbano utilizam o metalon – material metálico que é desenvolvido por uma composição de aço-carbono. Com altura de 2,12 metros, o abrigo possui uma cobertura metálica, além de uma placa ao fundo, espaço onde serão fixados os números das linhas, horários e itinerários do transporte coletivo. Em frente a este painel ficarão os assentos, incluído o espaço reservado a cadeiras de rodas utilizadas por pessoas portadoras de deficiência física. As primeiras unidades serão colocadas no Centro, local com maior número de trabalhadores, e na sequência o benefício será direcionado aos bairros, quando todas as regiões de Mogi Mirim serão atendidas. Com investimentos de aproximadamente R$ 495 mil, provenientes do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), as instalações dos pontos de ônibus deverão ser concluídas em até três meses.