Prefeito assina Ordem de Serviço para a construção do Skate Park de Amparo

O prefeito de Amparo, Luiz Oscar Vitale Jacob deu Ordem de Serviço para o início das obras da do Skate Park que será construído no Parque das Águas, às margens da SP-360.

Com a construção, Amparo terá uma pista aos moldes de centros esportivos mundiais referências no BMX, skate e patins. “Os recursos são do Ministério Esportes. O prefeito Jacob trabalhou na articulação dos recursos. Ainda neste ano, teremos esse centro de referência para o esporte brasileiro”, ressaltou o coordenador de BMX Freestyle Park na Confederação Brasileira de Ciclismo, Diogo Canina.

A empresa responsável será a Rome Construtora LTDA EPP. Os recursos são de R$493 mil. “Desde 2017, quando iniciamos o projeto, buscamos um projeto que realmente fosse referência. O esporte olímpico será difundido em nosso município, transformando-o num verdadeiro Centro de Treinamento para novos talentos de esportes radicais”, ressaltou o prefeito de Amparo.