Prefeito de Amparo pede redução do próprio salário e de Cargos de Confiança

Em sessão da Câmara Municipal nesta segunda-feira, dia 15 de março, o prefeito Carlos Alberto Martins solicitou aos vereadores a aprovação da Câmara da sua proposta de redução de salários dos servidores públicos por 4 meses. Esse dinheiro será revertido para a compra de cestas básicas para a população.

A redução maior é do salário do prefeito, que terá uma redução de 40%. Secretários e assessores terão diminuição de 20%, assim como agentes políticos e servidores comissionados do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Todas as reduções devem durar pelo período de 4 meses. Os recursos poupados com essa ação serão integralmente destinados para a compra de cestas básicas que serão doadas à famílias vulneráveis financeiramente.

“Diante de toda gravidade da situação que estamos vivendo na cidade com o colapso na saúde pública e privada, somado com as medidas de restrição do comércio e atividades não essenciais, vamos ter que “cortar na própria carne” para ajudar e ensinar pelo exemplo.”, disse o prefeito Carlos Alberto Martins em sessão na Câmara Municipal.

A Câmara Municipal poderá adotar também os mesmos cortes temporários junto a seus pares. Essa ação provocará um impacto positivo orçamentário de mais de R$357 mil reais nas contas públicas de Amparo, o que possibilitará que a Prefeitura ajude centenas de pessoas que precisam de suporte nesse momento difícil de restrições sociais e econômicas.