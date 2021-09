Prefeito de Engº Coelho exonera comissionados para reforma administrativa

Prefeito garante que serviços essenciais não serão afetados

O prefeito de Engenheiro Coelho, Zeedivaldo Miranda (PSB), anunciou neste domingo (12), a exoneração de todos os servidores comissionados da Prefeitura de Engenheiro Coelho. A medida de dispensa é em caráter de urgência e entra em vigor nesta segunda-feira (13). Segundo o comunicado divulgado, o motivo seria um compromisso firmado com os moradores da cidade, para que a administração esteja realmente engajada com o acolhimento, amor ao próximo, justiça, isonomia, e respeito ao erário público.

Na lista estão cargos comissionados, secretários municipais, diretores, coordenadores, chefe de divisão e assessores. “A ADMINISTRAÇÃO do Município de Engenheiro Coelho através de seu Prefeito Municipal Zeedivaldo Alves de Miranda, informa em caráter de urgência que a partir de Segunda-Feira, dia 13 de Setembro de 2021, estará realizando a exoneração de TODOS os Cargos Comissionados, Secretários Municipais, Diretores, Coordenadores, Chefe de Divisão e Assessores, sem exceção”, destaca o documento.

O prefeito argumenta que a medida partiu de um compromisso com o povo da cidade e na necessidade de melhorar os serviços públicos na cidade. “Tal medida visa o compromisso firmado com o POVO Coelhense, farse-á necessária as mudanças, para que a Administração esteja realmente engajada com o acolhimento, amor ao próximo, justiça, isonomia, e respeito a erário público”, relata em nota.

Os serviços públicos essenciais, como saúde, transporte de pacientes, segurança, transporte escolar, creches e o programa de retorno as aulas serão mantidos normalmente.

Confira o comunicado na íntegra: